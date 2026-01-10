Енергопостачання в Києві відновлюється після ліквідації проблеми на одній з ланок енергосистеми – КМВА

Аварійне відключення електроенергії в Києві в суботу було ініційоване НЕК Укренерго через проблему в енергосистемі, яка наразі вже вирішена, і тому енергопостачання вже відновлюється, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"За наявною інформацією, була проблема на одній з ланок енергосистеми. У звʼязку з цим за командою НЕК Укренерго в Києві застосовані екстерні відключення електроенергії. Зараз фахівці вже вирішили проблему. Тому, загальне живлення відновлюється. Це дасть змогу зняти екстрені відключення і повернутися до відключень за графіками", - написав Ткаченко в Телеграм у суботу.

Проте там, де продовжується робота над ліквідацією наслідків ворожих атак, обмеження все ще залишаться, повідомив начальник військової адміністрації столиці.

Як повідомлялося, за командою НЕК Укренерго в Києві в суботу було введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту.

За добу до того внаслідок масованого обстрілу без тепла у столиці лишилося майже 6 тисяч багатоповерхівок. Станом на вечір п'ятниці тепло повернули мешканцям 1083 з них, а вранці в суботу повідомлялося про відновлення подачі теплоносія вже до 4 тис, проте подача самого тепла була анонсована на дещо пізніший час.