Петиція про запровадження не агресивного звукового сигналу "Відбій повітряної тривоги" не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити не агресивний звуковий сигнал "Відбій повітряної тривоги" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 2 грудня 2025 року і станом на 31 січня петиція набрала лише 975 голосів із 6 тис. необхідних.

"Поточний сигнал "Відбій", який часто імітує або використовує той самий тип звуку, що й сигнал "Увага" (гучний, різкий ревун), викликає в населення стійку негативну емоційну реакцію, тривожність та, у багатьох випадках, паніку. Це призводить до надмірного стресу та психологічної травматизації, що є неприпустимим в умовах тривалої війни", - йшлося у петиції.

Автор петиції вважає, що такий сигнал не відповідає своїй меті, так як мета сигналу "Відбій" — повідомити про безпеку та необхідність повернення до звичайного життя.

У зв’язку з чим, він просив запровадити чіткий, не агресивний та легко впізнаваний звуковий сигнал "Відбій повітряної тривоги", який не містить елементів ревуна або сирени.

"Як альтернатива, пропонується використання: мелодійного, короткого, позитивного або нейтрального звукового сигналу; повторюваного голосового повідомлення "Увага, відбій повітряної тривоги", - додавав автор.