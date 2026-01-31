Інтерфакс-Україна
11:15 31.01.2026

ЦВК взяла до уваги факт припинення повноважень нардепа Саламахи

Центральна виборча комісія (ЦВК) взяла до уваги факт дострокового припинення повноважень народного депутата України від "Слуги народу" Ореста Саламахи.

"До Комісії з Апарату Верховної Ради України надійшли документи про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ореста Саламахи. Він був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі № 121 (Львівська область)", - йдеться у повідомленні на сайті.

ЦВК зазначає, що у цьому випадку виборчим законодавством передбачено, що Комісія має призначити проміжні вибори народного депутата України. Разом з тим, розглядаючи це питання під час засідання, ЦВК взяла до уваги, що згідно із Конституцією України строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років.

"Склад Верховної Ради України поточного (дев’ятого) скликання обрано на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Народні депутати України, обрані на цих виборах, склали присягу на урочистому засіданні Верховної Ради України 29 серпня 2019 року.

Також Комісія констатувала, що на сьогодні в Україні триває воєнний стан. А відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" проведення виборів, зокрема до Верховної Ради України, заборонено", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Таким чином питання проведення виборів народних депутатів України вирішуватимуться у визначеному законодавством порядку після усунення обставин, що унеможливлюють їх проведення. Тому ЦВК взяла до відома факт дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в ОВО № 121 (Львівська область).

Як повідомлялося, народний депутат фракції "Слуга Народу" Орест Саламаха загинув в дорожньо-транспортній пригоді у Львівській області.

Теги: #цвк #нардеп

