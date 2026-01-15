Тимошенко повідомила про заблоковані рахунки

Народна депутатка України Юлія Тимошенко, лідерка парламентської фракції "Батьківщина" повідомила про заблоковані рахунки, з яких сподівалась сплатити заставу, якщо такий запобіжний захід буде обраний судом.

"Що таке сюр? Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовній політичній справі із грошей, отриманих як компенсація за політичні переслідування одного недалекого "диктатора". Але не можеш цього зробити. Бо твої рахунки заблоковано ще до рішення суду", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Водночас Тимошенко зазначила, що не має наміру тікати чи припиняти боротьбу. "Ви, наївні, певно, думаєте, що такими примітивними кроками змусите мене тікати або припинити боротьбу. Ви дуже сильно помиляєтеся. Не вірите? Запитайте у Януковича", - заявила вона.

Як повідомлялось, 14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. "За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань", - зазначалось в повідомленні НАБУ.

В НАБУ наголошують: "Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме Вищий антикорупційний суд про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 50 млн грн.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.