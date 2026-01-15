Інтерфакс-Україна
Події
20:44 15.01.2026

Тимошенко повідомила про заблоковані рахунки

2 хв читати
Тимошенко повідомила про заблоковані рахунки

Народна депутатка України Юлія Тимошенко, лідерка парламентської фракції "Батьківщина" повідомила про заблоковані рахунки, з яких сподівалась сплатити заставу, якщо такий запобіжний захід буде обраний судом.

"Що таке сюр? Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовній політичній справі із грошей, отриманих як компенсація за політичні переслідування одного недалекого "диктатора". Але не можеш цього зробити. Бо твої рахунки заблоковано ще до рішення суду", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Водночас Тимошенко зазначила, що не має наміру тікати чи припиняти боротьбу. "Ви, наївні, певно, думаєте, що такими примітивними кроками змусите мене тікати або припинити боротьбу. Ви дуже сильно помиляєтеся. Не вірите? Запитайте у Януковича", - заявила вона.

Як повідомлялось, 14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. "За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань", - зазначалось в повідомленні НАБУ.

В НАБУ наголошують: "Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме Вищий антикорупційний суд про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 50 млн грн.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.

 

Теги: #рахунки #нардеп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 14.01.2026
Помер нардеп фракції "Слуга народу" Кабанов

Помер нардеп фракції "Слуга народу" Кабанов

19:24 18.11.2025
Обвинувачений у хабарництві нардеп Микола Задорожній не прибув на засідання ВАКС

Обвинувачений у хабарництві нардеп Микола Задорожній не прибув на засідання ВАКС

23:17 28.10.2025
ЦВК зареєструвала Слинька нардепом від "Слуги народу"

ЦВК зареєструвала Слинька нардепом від "Слуги народу"

19:23 20.10.2025
АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього нардепа Логвинського

АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього нардепа Логвинського

17:11 30.07.2025
Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

12:31 23.06.2025
На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

На рахунках бригад залишаються до 20 млрд грн на закупівлю дронів, ремонти авто та інші потреби - Шмигаль

10:50 28.05.2025
На рахунках бригад зараз близько 16-20 млрд грн – Зеленський

На рахунках бригад зараз близько 16-20 млрд грн – Зеленський

13:22 24.04.2025
Правоохоронці України та Чехії викрили хакерів, які обкрадали криптогаманці громадян ЄС та США

Правоохоронці України та Чехії викрили хакерів, які обкрадали криптогаманці громадян ЄС та США

07:01 19.04.2025
Заможні американці масово відкривають рахунки у Швейцарії через побоювання щодо США — ЗМІ

Заможні американці масово відкривають рахунки у Швейцарії через побоювання щодо США — ЗМІ

11:54 04.03.2025
RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців

RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ОСТАННЄ

Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112

Зеленський розраховує на збільшення внесків в програму PURL – розмова з Рютте

"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

Колишній топпосадовець Генпрокуратури підозрюється у списанні податків на понад 641 млн грн – НАБУ

Ми розраховуємо на нову програму – президент України главі МВФ на зустрічі у Києві

Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України – Сибіга

Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

Ворожий дрон уразив автівку "Укрпошти " на Сумщині, а на Запоріжжі пошкоджено відділення

Ексдепутат Богодухівської міськради Харківської області не задекларував нерухомість на майже 144 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА