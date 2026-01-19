Інтерфакс-Україна
Події
15:54 19.01.2026

ЦВК визнала Романа Кравця народним депутатом

1 хв читати
Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України від партії "Слуга народу".

Як зазначається, до Комісії надійшла постанова Верховної Ради від 14 січня 2026 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Дмитра Наталухи, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

"ЦВК розглянула вказану постанову і визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 153, обраним народним депутатом України на вказаних виборах", - йдеться у повідомленні на сайті в понеділок.

Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада призначила головою Фонду державного майна народного депутата Дмитра Наталуху (фракція "Слуга народу"). Також повідомлялося про смерть народного депутата із фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова. У складі фракції "Слуга народу" станом на 19 січня 227 народних депутатів, згідно з інформацією з сайту парламенту.

Теги: #цвк #кравець #слуга_народу

