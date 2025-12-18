Інтерфакс-Україна
Політика
20:33 18.12.2025

Арахамія анонсував нову стратегію партії "Слуга народу" в умовах війни та допустив, що покине політику з настанням миру

Новий голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко, якого обрали днем раніше, одразу після Новорічних свят  презентуватиме стратегію політичної партії під час війни, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

"Стосовно "Слуги народу", тільки вчора у нас був з'їзд, і ми обрали пана Корнієнка, першого віцеспікера. І він одразу ж після Нового року, буде презентувати стратегію політичної партії під час війни", - сказав він у четвер на організованому медіахолдингом NV заході "Україна та світ попереду 2026".

"Бо під час війни політична партія, має дві мети. Це, по-перше, допомога Збройним силам, ми більше ніж на пів мільярда допомогли. І, по-друге, зберегти саму партійну структуру", - сказав він.

За словами Арахамії, "у нас понад шість тисяч людей, обраних до різних гілок влади. Це громади, ОТГ, міста тощо. І для того, щоб це зберегти, це теж багато роботи. І всю цю команду треба якось менеджерити під час війни, коли у всіх дуже багато проблем інших, яким не до політики".

"Я особисто вважаю, що якщо будуть колись вибори, це буде означати, що настав мир. А якщо є мир, тоді все, мені, чесно кажучи, байдуже. Буду я у якійсь політиці? Ні. Я знайду, чим займатися", - додав Арахамія.

Перший віцеспікер парламенту Корнієнко був головою партії з 10 листопада 2019-го до кінця 2021 року, потім цю посаду обіймала Олена Шуляк.

