Інтерфакс-Україна
Події
17:54 17.12.2025

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

1 хв читати
"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Партія "Слуга народу" обрала нового голову партії, ним став перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

"Щойно "Слуга народу" обрала нового голову партії. Ним став перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко", - написав він у Телеграм-каналі у середу.

Арахамія висловив вдячність Олені Шуляк "за її якісну та чесну роботу на цій посаді" та побажав "Олександру подальших успіхів та натхнення".

Корнієнко був головою партії з 10 листопада 2019-го до кінця 2021 року, потім цю посаду обіймала Шуляк.

Теги: #корнієнко #слуга_народу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 12.12.2025
"Слуга народу" проведе з'їзд 17 грудня - джерело

"Слуга народу" проведе з'їзд 17 грудня - джерело

13:47 11.12.2025
Питання проведення виборів потребує серйозного обговорення за участі всіх гілок влади – перший віцеспікер Ради Корнієнко

Питання проведення виборів потребує серйозного обговорення за участі всіх гілок влади – перший віцеспікер Ради Корнієнко

16:31 10.12.2025
Верховна Рада продовжує роботу над законопроєктом про Державну ветеранську патронатну службу – Тарасенко

Верховна Рада продовжує роботу над законопроєктом про Державну ветеранську патронатну службу – Тарасенко

20:13 01.12.2025
На засіданні фракції "Слуги народу" присутні тільки половина депутатів – нардеп Железняк

На засіданні фракції "Слуги народу" присутні тільки половина депутатів – нардеп Железняк

10:21 01.12.2025
"Слуга народу" зустрінеться зі Свириденко та Марченком

"Слуга народу" зустрінеться зі Свириденко та Марченком

16:42 26.11.2025
Україна формує нову систему переходу від військової служби до цивільного життя – нардеп Тарасенко

Україна формує нову систему переходу від військової служби до цивільного життя – нардеп Тарасенко

13:48 26.11.2025
Корнієнко та заступниця генсекретаря НАТО Шекерінська обговорили посилення військової допомоги Україні

Корнієнко та заступниця генсекретаря НАТО Шекерінська обговорили посилення військової допомоги Україні

09:48 21.11.2025
Нардеп Жупанин на зустрічі фракції з президентом запропонував підтримати голову енергокомітету Геруса на посаду глави Міненерго

Нардеп Жупанин на зустрічі фракції з президентом запропонував підтримати голову енергокомітету Геруса на посаду глави Міненерго

16:01 20.11.2025
Зустріч Зеленського та фракції "Слуга народу" заплановано на вечір

Зустріч Зеленського та фракції "Слуга народу" заплановано на вечір

17:33 19.11.2025
Близько 30 нардепів від "Слуги народу" причетні до підготовки заяви про коаліцію та уряд нацстійкості – Кривошеєв

Близько 30 нардепів від "Слуги народу" причетні до підготовки заяви про коаліцію та уряд нацстійкості – Кривошеєв

ВАЖЛИВЕ

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

Сибіга: Наразі санкції накладено лише на 20% російського ВПК, обмеження має бути застосовано до решти

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

ОСТАННЄ

Зеленський та Павел обговорили ситуацію на фронті та продовження чеської ініціативи

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

В Запорізькому районі росіяни атакували дроном цивільне авто, двоє поранених

До українських вишів з окупованого Криму вступає майже на 90% менше дітей, ніж до вторгнення, - представниця президента в АРК

Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершено: 30 постраждалих, зокрема 5 дітей – МВС

УЧХ допомагає постраждалим після авіаудару РФ по Запоріжжю

Більш ніж удвічі скоротилась кількість вступників-чоловіків 25+ у 2025р. порівняно з минулим роком - Міносвіти

Зеленський особисто візьме участь в саміті ЄС, повідомляють у Брюсселі

Під час Купʼянської операції вже знищено понад 1000 росіян - "Хартія"

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА