"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Партія "Слуга народу" обрала нового голову партії, ним став перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

"Щойно "Слуга народу" обрала нового голову партії. Ним став перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко", - написав він у Телеграм-каналі у середу.

Арахамія висловив вдячність Олені Шуляк "за її якісну та чесну роботу на цій посаді" та побажав "Олександру подальших успіхів та натхнення".

Корнієнко був головою партії з 10 листопада 2019-го до кінця 2021 року, потім цю посаду обіймала Шуляк.