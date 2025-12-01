На засіданні фракції "Слуги народу" присутні тільки половина депутатів – нардеп Железняк

Лише половина депутатів присутні на засіданні фракції "Слуги народу", обговорюють кадровий блок – вакансії на посади міністра юстиції, міністра енергетики та Фонду державного майна, повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"На фракції "Слуг" прийшли тільки половина депутатів (правда тут говорять, що частина фізично не встигли приїхати ще з регіонів). Обговорюється кадровий блок. По новій моделі", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Железняк пояснив процедуру нової моделі: "На вакантні посади висуває кандидатуру профільний комітет. А далі кандидат має набрати три "плюси" від: фракції, прем'єра та президента. Якщо так, то людину виносять на голосування"

"Така модель нестримної демократії пропонується по вакантним посадам міністра юстиції, міністра енергетики та Фонду державного майна", - зазначив він.