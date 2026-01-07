Семеро людей постраждали внаслідок нальоту російських БпЛА на Дніпро - мер

Попередньо семеро жителів Дніпра постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Дніпро, повідомив міський голова Борис Філатов у телеграм-каналі.

"За попередньою інформацією, відомо про сімох постраждалих. Двоє з них — діти. Здебільшого у людей гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення. Міські лікарні надають допомогу", - написав Філатов у Телеграм.

"Російська наволоч знову атакувала звичайні житлові будинки та навчальні заклади у Дніпрі. У понад 10 багатоповерхівках потрощено декілька сотень — якщо не близько тисячі — вікон. Є й дані про пошкодження мереж опалення біля одного з будинків. Чимало згорілих автомобілів. Водночас є руйнування у профтехучилищі, де навчають на слюсарів та кондитерів. Пожежу там загасили, але пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток. Зачепило також два дитячі садочки та одну зі шкіл", - описав наслідки Філатов, зазначивши, що збір інформації триває.

Джерело: https://t.me/borys_filatovv/3010