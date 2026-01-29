Інтерфакс-Україна
Події
11:15 29.01.2026

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня - УЦОЯО

3 хв читати
Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня - УЦОЯО

Міністерство освіти і науки України затвердило наказ про проведення у 2026 році вступних випробувань, яким визначено перелік предметів, предметних тестів і дат тестування, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Міністерство освіти і науки України затвердило наказ про проведення у 2026 році вступних випробувань. Ним визначено перелік предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) і предметних тестів єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також терміни проведення вступних випробувань для вступу на бакалаврський, магістерський та аспірантський рівні вищої освіти. Усі тестування відбуватимуться у форматі комп’ютерного тестування", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зокрема, для вступу для здобуття ступеня бакалавра абітурієнти мають пройти НМТ, який у 2026 році цей іспит буде проведено в межах основної (з 20 травня до 25 червня) та додаткової (протягом 17—24 липня) сесій. 

Зазначається, що НМТ складатиметься із двох блоків: основного, до якого увійдуть три обов’язкові навчальні предмети, і додатковий, що міститиме завдання з одного навчального предмета на вибір. Обов’язкові навчальні предмети — українська мова, математика та історія України, на вибір — українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи. Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, — з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва. 

Зазначається, що охочі вступити до магістратури вже традиційно складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ) та проходитимуть ЄФВВ у межах основної сесії з 26 червня до 14 липня й додаткової з 3 до 21 серпня.

У Центрі додали, що цьогоріч розширено перелік предметних тестів ЄФВВ: до вже наявних у попередні роки десяти (з економіки та міжнародної економіки, інформаційних технологій, історії мистецтва, мовознавства, обліку та фінансів, педагогіки та психології, політології та міжнародних відносин, права та міжнародного права, психології та соціології, управління та адміністрування), буде додано предметний тест з біоетики.

Згідно з графіком, майбутні аспіранти складатимуть ЄВІ та проходитимуть єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) протягом 14—29 липня у межах основної сесії та 24—28 серпня у межах додаткової.

Як повідомлялося, 3 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який визначає формат та правила здачі національного мультипредметного тесту (НМТ) та вступної кампанії 2026 року. Зокрема, НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТзалишається незмінним - вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література; усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році. Також, як і попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА), а також ДПА не передбачено і на інших рівнях освіти.

Теги: #уцояо #нмт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:20 22.12.2025
Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

16:08 03.12.2025
Рада затвердила формат та правила вступної кампанії 2026р, НМТ проходитиме в один день

Рада затвердила формат та правила вступної кампанії 2026р, НМТ проходитиме в один день

12:05 27.11.2025
Формат НМТ в 2026р. змінюватися не буде - Міносвіти

Формат НМТ в 2026р. змінюватися не буде - Міносвіти

12:04 20.11.2025
НМТ-2026 знову проводитиметься за одноденною моделлю

НМТ-2026 знову проводитиметься за одноденною моделлю

13:10 22.10.2025
УЦОЯО проводить опитування щодо НМТ-2025

УЦОЯО проводить опитування щодо НМТ-2025

10:21 23.09.2025
Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

09:51 23.09.2025
ДПА для 4-х класів проходитиме у мовно-літературній і математичній галузях і нагадуватиме комплексну контрольну - УЦОЯО

ДПА для 4-х класів проходитиме у мовно-літературній і математичній галузях і нагадуватиме комплексну контрольну - УЦОЯО

09:26 23.09.2025
Запуск ДПА для 9-х класів може розпочатися з 2028р - УЦОЯО

Запуск ДПА для 9-х класів може розпочатися з 2028р - УЦОЯО

11:27 18.09.2025
УЦОЯО готовий до його запровадження НМТ у дводенному форматі, освітній омбудсмен виступає за одноденну модель

УЦОЯО готовий до його запровадження НМТ у дводенному форматі, освітній омбудсмен виступає за одноденну модель

09:45 18.09.2025
Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

ВАЖЛИВЕ

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

ОСТАННЄ

Мовний омбудсмен: користувачі електронних сервісів комерції дедалі частіше прагнуть захистити право отримувати і надавати послуги українською

Внаслідок атак знеструмлено споживачів у трьох регіонах, ще понад 500 н.п. без світла в 7 областях через негоду

Генштаб повідомляє про ураження РЛС та пунктів управління БпЛА противника на ТОТ України

Відбувся перший у 2026 році обмін тілами загиблих – керівник Центру вивчення окупації

СБУ затримала 16-річного юнака з Хмельниччини, який готував для ворога підрив на станції Укрзалізниці

Майже 140 млн грн було витрачено 18-річними українцями в межах програми "єКнига" в 2025р - УІК

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Кабмін затвердив склад комісії з проведення аудиту ефективності діяльності АРМА

Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині – DeepState

"Укрнафта" концентрується на оновленні транспорту, спецтехніки та побутової інфраструктури для персоналу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА