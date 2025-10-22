УЦОЯО проводить опитування щодо НМТ-2025

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) запрошує цьогорічних учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) пройти опитування щодо досвіду проходження тестування.

"Уже четвертий рік Український центр оцінювання якості освіти замість традиційного ЗНО проводить НМТ — вступне випробування, результати якого потрібні для участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти. Проведення цього тестування в умовах повномасштабної війни — величезний виклик для системи УЦОЯО, однак ми робимо все можливе, щоб усі охочі могли пройти тестування, отримати об’єктивний результат і реалізувати свої освітні плани", - йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що готуючись до проведення оцінювань у 2026 році, УЦОЯО хоче дізнатися про досвід участі в НМТ у 2025 році.

"Для цього ми сформували вибірку потенційних респондентів і респонденток, відповіді яких нам важливо отримати, щоб мати якомога повніше бачення ситуації. Якщо ви потрапили до вибірки опитування, то у вашому персональному кабінеті учасника НМТ з’явиться анкета. Будь ласка, зайдіть до свого кабінету й надайте відповіді на кілька запитань. Заповнення анкети займе не більше 6 хвилин", - розповіли у відомстві.

В Центрі оцінювання просять респондентів відповідати на запитання анкети відверто, зважаючи на власний досвід проходження НМТ-2025.

"Отримані за підсумками опитування дані допоможуть нам зрозуміти, як ми можемо удосконалити процедури НМТ, щоб майбутні учасники й учасниці упевнено могли підготуватися до випробування й отримати свій найкращий результат", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включало тестування з обов’язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплював весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники, що більше, ніж у 2024 році. Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містив запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

Джерело: https://testportal.gov.ua/nmt-2025-zaproshuyemo-vzyaty-uchast-v-opytuvanni/