ДСНС надасть додаткові джерела живлення для районів з екстреними відключеннями - КМВА

До Києва спрямували ресурси Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України для забезпечення додаткових джерел живлення в районах з екстреними відключеннями електроенергії, повідомив очільник київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко.

"Скоординували зусилля з ДСНС щодо надання додаткових джерел живлення для наших громадян. У рятувальників є ресурс, який сьогодні за дорученням премєр-міністерки Юлії Свириденко вирішили направити для міста", - написав він у телеграмі.

За словами Ткаченко, наразі в декількох районах енергетики виконали всі можливі в цих умовах роботи. Але на деяких локаціях потреба допомоги в умовах надзвичайної ситуації залишається. Тому туди, де зберігаються екстрені відключення, направлятимуть ресурси.

"Щодо обʼємів живлення розкривати інформацію не візьмуся. Але всі сили і засоби, які ДСНС може направити на допомогу - будуть надані. Це дасть змогу не лише частково повернути електроенергію, але й допомогти на окремих локаціях з опаленням", - зазначив він.

Одночасно з цим енергетики працюють без перерв, щоб стабілізувати ситуацію по місту, додав Ткаченко.

