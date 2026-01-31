Прем'єри України отримали 13 подарунків державі у 2025р., серед них - символ страждань від Пленковича і зразки вишивки від Фіцо

Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль і Юлія Свириденко у 2025 році отримали тринадцять подарунків державі.

Згідно з відповіддю Секретаріату Кабінету міністрів на запит агентства "Інтерфакс-Україна", протягом періоду з 1 січня по 16 липня 2025 року тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав вісім подарунків як подарунків державі.

Зокрема, серед них: настільне декоративне зображення водонапірної вежі (символ страждань країни під час битви за місто Вуковар і Хорватської війни за незалежність) від прем’єр-міністра Республіки Хорватія Андрія Пленковича; макет FPV-дрона (макет) від проекту "Армія дронів" під час візиту прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо; пам’ятна монета від міністра закордонних справ Естонської Республіки Маргуса Цахкни; запонки прямокутної форми з гравіруванням герба Великої Британії від державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі; порцелянова велика біла ваза з візерунком від міністра торгівлі Туреччини Омара Болата; порцелянова мала біла ваза з візерунком від міністра сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагіма Юмакли; браслет від керівництва Всеукраїнського медичного центру воєнної травми Superhumans; настінне панно з гербом обласної військової адміністрації та прапор Національної поліції від керівництва Донецької обласної військової адміністрації.

Крім того, з 17 липня по 31 грудня 2025 року прем’єр-міністром України Юлією Свириденко отримано п’ять подарунків державі.

Зокрема, серед подарунків: набір зразків традиційної словацької вишивки від прем’єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо; канцелярське приладдя (ручка) від міністра фінансів Канади Франсуа-Філіпа Шампані; хустинку в стилістиці Міжнародного валютного фонду від директорки-розпорядниці Фонду Крісталіни Георгієвої; канцелярське приладдя (ручка) від президента Європейського інвестиційного банку Надії Кальвіньо; колаж історичних будівель міста Кошице від мера міста Кошице (Словацька Республіка) Ярослава Полачека.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України у 2020 році отримав 30 подарунків державі, у 2021 році - 34 подарунки, у 2023 році - 15 подарунків, а у 2024 році - 9 подарунків.