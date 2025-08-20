Інтерфакс-Україна
Події
20:22 20.08.2025

Прем'єр-міністри України та Естонії домовились про зустріч

1 хв читати
Прем'єр-міністри України та Естонії домовились про зустріч

Прем'єр-міністри України та Естонії Юлія Свириденко та Крістен Міхал обговорили питання євроінтеграції України і співпрацю в оборонній сфері та домовились про зустріч "при першій нагоді".

"Ключова тема розмови — євроінтеграція України. Ми технічно готові до відкриття перших трьох переговорних кластерів і розраховуємо на підтримку Естонії, щоб Україна та Молдова рухалися цим шляхом разом", - наголосила Свириденко у телеграм-каналі у середу увечері, розповідаючи про спілкування з колегою у віртуальному форматі .

За її словами, окремо обговорили оборонну співпрацю. "Вдячні за стратегічне рішення Естонії спрямовувати 0,3% ВВП на підтримку України та за готовність до спільних проєктів. Важливим є своєчасне постачання 100 млн євро допомоги у вигляді продукції естонських виробників. Маємо потенціал для розширення спільних закупівель, зокрема через механізм SAFE", - зазначила Свириденко.

"Домовилися з естонським колегою про зустріч при першій нагоді", - додала вона.

Також Свириденко привітала Міхала з Днем відновлення незалежності, який сьогодні відзначають в Естонії.

Теги: #естонія #оборонка #премєри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:12 17.08.2025
Україна та Естонія скоординували подальші кроки спільної роботи

Україна та Естонія скоординували подальші кроки спільної роботи

13:02 13.08.2025
Естонія висилає російського дипломата

Естонія висилає російського дипломата

09:48 07.08.2025
Україна і Естонія домовились оновити угоду про соцзабезпечення між країнами

Україна і Естонія домовились оновити угоду про соцзабезпечення між країнами

14:59 31.07.2025
Премʼєр Естонії вітає ухвалення Радою закону про повернення незалежності НАБУ і САП

Премʼєр Естонії вітає ухвалення Радою закону про повернення незалежності НАБУ і САП

12:20 13.07.2025
Естонія провела перші бойові стрільби з HIMARS

Естонія провела перші бойові стрільби з HIMARS

18:12 09.07.2025
Естонія може заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії – голова МЗС

Естонія може заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії – голова МЗС

22:48 08.07.2025
Прем'єри України та Румунії обговорили виклики у сфері безпеки, санкції проти РФ та розвиток транспортної інфраструктури

Прем'єри України та Румунії обговорили виклики у сфері безпеки, санкції проти РФ та розвиток транспортної інфраструктури

05:46 06.07.2025
На Київщині через атаку ворожих БпЛА постраждали три людини - ОВА

На Київщині через атаку ворожих БпЛА постраждали три людини - ОВА

05:43 06.07.2025
Генсек НАТО припустив напад Путіна на Естонію через 5-7 років

Генсек НАТО припустив напад Путіна на Естонію через 5-7 років

17:42 03.07.2025
Естонія прийматиме Конференцію з питань відновлення України у 2027 році

Естонія прийматиме Конференцію з питань відновлення України у 2027 році

ВАЖЛИВЕ

У Запорізькій області внаслідок артобстрілу загинула 46-річна жінка

Ворог ударив по ринку у Костянтинівці, загинули 3 людини та ще 4 – поранені – ОВА

Австрія виділить додаткові EUR2 млн гуманітарної допомоги Україні - Сибіга

Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

ССО важко поранили генерала армії РФ на Курщині

ОСТАННЄ

Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки

У Запорізькій області внаслідок артобстрілу загинула 46-річна жінка

Ткаченко не виключив дозволу нічних перевезень у таксі у Києві, але лише "законно, під жорстким контролем та відповідальністю"

Уряд схвалив проєкт закону про Нацбюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Масові заходи до Дня Незалежності та дня Харкова пройдуть на території метрополітену

Начальники генштабів НАТО підтвердили підтримку України

Ізраїльські військові приступили до захоплення міста Газа

Трохи більше 17 МВт УЗЕ приєднано до мереж в Україні на тлі 3ГВт виданих на це техумов

"Нафтогаз" продовжує роботу в Костянтинівці попри постійні обстріли та зруйновану будівлю облгазу – СЕО

План Ізраїлю щодо захоплення Гази призведе до катастрофи, вважає Макрон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА