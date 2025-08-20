Прем'єр-міністри України та Естонії домовились про зустріч

Прем'єр-міністри України та Естонії Юлія Свириденко та Крістен Міхал обговорили питання євроінтеграції України і співпрацю в оборонній сфері та домовились про зустріч "при першій нагоді".

"Ключова тема розмови — євроінтеграція України. Ми технічно готові до відкриття перших трьох переговорних кластерів і розраховуємо на підтримку Естонії, щоб Україна та Молдова рухалися цим шляхом разом", - наголосила Свириденко у телеграм-каналі у середу увечері, розповідаючи про спілкування з колегою у віртуальному форматі .

За її словами, окремо обговорили оборонну співпрацю. "Вдячні за стратегічне рішення Естонії спрямовувати 0,3% ВВП на підтримку України та за готовність до спільних проєктів. Важливим є своєчасне постачання 100 млн євро допомоги у вигляді продукції естонських виробників. Маємо потенціал для розширення спільних закупівель, зокрема через механізм SAFE", - зазначила Свириденко.

"Домовилися з естонським колегою про зустріч при першій нагоді", - додала вона.

Також Свириденко привітала Міхала з Днем відновлення незалежності, який сьогодні відзначають в Естонії.