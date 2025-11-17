Інтерфакс-Україна
Події
12:04 17.11.2025

НАБУ заявило про проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних з "оборонкою"

1 хв читати
НАБУ заявило про проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних з "оборонкою"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вже давно стикається з труднощами з відстеженням коштів, пов’язаних якраз з оборонними закупівлями – Держфінмоніторинг не відповідає на відповідні запити бюро, заявив очільник НАБУ Семен Кривонос.

"Ця проблема вже доволі тривалий час у нас, оскільки з лютого 2025 року ми почали активно працювати саме в напрямку оборони. Ми направляли один за одним кілька запитів до Служби фінансового моніторингу для того, щоб отримати відповідні дані щодо руху коштів і підозрілих транзакцій. Зараз ми будемо відправляти таких запитів набагато більше", - заявив він під час засідання ТСК з економічної безпеки, повідомляє видання "Дзеркало тижня".

За словами Кривоноса, запити "будуть стосуватися окремих фігурантів: Карлсонів, Шугарів і інших учасників цієї злочинної організації".

"Вони не всі ідентифіковані на даний час, і ми сподіваємося, що ми всіх ідентифікуємо", — заявив Кривонос.

Теги: #оборонка #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 16.11.2025
Свириденко: Уряд перевіряє працівників АРМА і ухвалює кадрові рішення щодо тих, хто фігурує в матеріалах НАБУ

Свириденко: Уряд перевіряє працівників АРМА і ухвалює кадрові рішення щодо тих, хто фігурує в матеріалах НАБУ

21:44 14.11.2025
НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

НАБУ та САП вручили клопотання про тримання під вартою колишньому віцепрем'єр-міністру

12:56 14.11.2025
НАБУ в операції "Мідас" починає етап фінрозслідування з залученням міжнародної допомоги та Держфінмоніторингу

НАБУ в операції "Мідас" починає етап фінрозслідування з залученням міжнародної допомоги та Держфінмоніторингу

20:39 11.11.2025
Усі фігуранти плівок НАБУ про корупцію в енергетиці мають негайно піти з посад – голова комітету Ради

Усі фігуранти плівок НАБУ про корупцію в енергетиці мають негайно піти з посад – голова комітету Ради

12:06 25.08.2025
Міністри оборони України та Румунії обговорили розвиток промислової кооперації у сфері оборони

Міністри оборони України та Румунії обговорили розвиток промислової кооперації у сфері оборони

10:36 25.08.2025
Україна і Литва домовилися спільно виготовляти оборонну продукцію

Україна і Литва домовилися спільно виготовляти оборонну продукцію

20:22 20.08.2025
Прем'єр-міністри України та Естонії домовились про зустріч

Прем'єр-міністри України та Естонії домовились про зустріч

20:54 08.04.2025
Другий Бельгійсько-український семінар оборонних індустрій відбувся у Києві

Другий Бельгійсько-український семінар оборонних індустрій відбувся у Києві

ВАЖЛИВЕ

Україна та Франція підписали декларацію щодо співробітництва в обороні

У Харківській області 4 загиблих і 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Ворог атакував двома балістичними ракетами та 128 БпЛА, знищено 91 дрон

У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

ОСТАННЄ

Поїзд "Київ-Варшава" затримується на 25хв через спробу диверсії на залізниці в Польщі - Укрзалізниця

Україна та Франція підписали декларацію щодо співробітництва в обороні

Щонайменше 110 тис. нових книжок поповнять фонди публічних бібліотек у рамках конкурсу УІК у 2025 р.

АРМА розпочало системне перезавантаження та створює підрозділ внутрішньої безпеки

Перший на Волині супермаркет Eurospar з'явився у Луцьку

Міносвіти запускає апробацію першого нацопитування студентів про досвід навчання

Внаслідок нічних атак РФ є знеструмлені споживачі у чотирьох областях

Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Макрон і Зеленський розпочали зустріч

Російська електропідстанція "Вешкайма" атакована повторно – ЦПД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА