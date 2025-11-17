НАБУ заявило про проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних з "оборонкою"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вже давно стикається з труднощами з відстеженням коштів, пов’язаних якраз з оборонними закупівлями – Держфінмоніторинг не відповідає на відповідні запити бюро, заявив очільник НАБУ Семен Кривонос.

"Ця проблема вже доволі тривалий час у нас, оскільки з лютого 2025 року ми почали активно працювати саме в напрямку оборони. Ми направляли один за одним кілька запитів до Служби фінансового моніторингу для того, щоб отримати відповідні дані щодо руху коштів і підозрілих транзакцій. Зараз ми будемо відправляти таких запитів набагато більше", - заявив він під час засідання ТСК з економічної безпеки, повідомляє видання "Дзеркало тижня".

За словами Кривоноса, запити "будуть стосуватися окремих фігурантів: Карлсонів, Шугарів і інших учасників цієї злочинної організації".

"Вони не всі ідентифіковані на даний час, і ми сподіваємося, що ми всіх ідентифікуємо", — заявив Кривонос.