12:06 25.08.2025

Міністри оборони України та Румунії обговорили розвиток промислової кооперації у сфері оборони

Міністри оборони України та Румунії обговорили розвиток промислової кооперації у сфері оборони
Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони Румунії Лівіу-Іонуцом Моштяну розвиток промислової кооперації.

"Пріоритет — виробництво: дронів-перехоплювачів; FPV-дронів; далекобійних дронів", - написав Шмигаль за підсумком зустрічі зі своїм румунським колегою у Києві.

Міністри обговорили можливість використання механізму SAFE для запуску спільних проєктів з обміну технологіями та запуску українського виробництва у Румунії, а також приділили увагу питанню долучення Румунії до ініціативи PURL, що забезпечує українських воїнів американською зброєю.

"Щиро вдячний за непохитну підтримку Румунії за ключовими напрямками. Країна вже надала Україні 22 пакети військової допомоги, а найближчим часом наші воїни отримають 23-й. Румунія продовжує тренування українських пілотів F-16 та робить інші суттєві внески у формування нашого протиповітряного щита. Домовились посилити координацію між нашими повітряними силами оборони", - написав Шмигаль.

Він також повідомив, що представники української розвідки надали партнерам детальну інформацію про безпекову ситуацію та плани Росії.

"Разом проаналізували виклики, які російська агресія ставить перед нашими країнами", - зазначив міністр.

