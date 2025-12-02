Ремонт мосту на ПП "Солотвино" продовжується, обмеження діятиме ще 22 доби

Рух автомобілів через пункт пропуску "Сігету Мармацієй – Солотвино" на українсько-румунському кордоні в Закарпатській області буде обмежений на додаткові 22 дні через ремонтні роботи на мосту через р. Тиса, що знаходиться між зазначеними пунктами пропуску, повідомили у вівторок у Державній митній службі України.

"За інформацією від МЗС Румунії, повідомляємо громадян про продовження запровадження обмежень дорожнього руху у пункті пропуску "Солотвино - Сігету Мармацієй". Обмеження руху пов’язані з продовженням робіт на мосту через р. Тиса, який знаходиться між зазначеними пунктами пропуску. Рух автомобілів буде обмежено протягом 22 діб – з 2 грудня 2025 року, у проміжок часу з 09:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні Держмитслужби у Телеграмі.

Зазначається, що пропуск пішоходів протягом цього періоду буде здійснюватися в звичайному режимі.

В ДМСУ просять подорожуючих врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок та, за можливості, користуватися іншими пунктами пропуску через українсько-румунський кордон.

Як повідомлялось 27 жовтня, руху транспортних засобів через прикордонний пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" вже обмежували на 33 доби.

Тимчасове призупинення оформлення транспортних засобів у ПП "Солотвино – Сігету-Мармацієї" в зв'язку з ремонтом мосту було запроваджено ще з 7 липня. Пішохідне сполучення працює без змін. Перед початком ремонту анонсувалося, що ремонтні роботи на мості через річку Тиса попередньо триватимуть по 3 вересня.