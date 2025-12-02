Інтерфакс-Україна
Події
19:02 02.12.2025

Ремонт мосту на ПП "Солотвино" продовжується, обмеження діятиме ще 22 доби

2 хв читати

Рух автомобілів через пункт пропуску "Сігету Мармацієй – Солотвино" на українсько-румунському кордоні в Закарпатській області буде обмежений на додаткові 22 дні через ремонтні роботи на мосту через р. Тиса, що знаходиться між зазначеними пунктами пропуску, повідомили у вівторок у Державній митній службі України.

"За інформацією від МЗС Румунії, повідомляємо громадян про продовження запровадження обмежень дорожнього руху у пункті пропуску "Солотвино - Сігету Мармацієй". Обмеження руху пов’язані з продовженням робіт на мосту через р. Тиса, який знаходиться між зазначеними пунктами пропуску. Рух автомобілів буде обмежено протягом 22 діб – з 2 грудня 2025 року, у проміжок часу з 09:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні Держмитслужби у Телеграмі.

Зазначається, що пропуск пішоходів протягом цього періоду буде здійснюватися в звичайному режимі.

В ДМСУ просять подорожуючих врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок та, за можливості, користуватися іншими пунктами пропуску через українсько-румунський кордон.

Як повідомлялось 27 жовтня, руху транспортних засобів через прикордонний пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" вже обмежували на 33 доби.

Тимчасове призупинення оформлення транспортних засобів у ПП "Солотвино – Сігету-Мармацієї" в зв'язку з ремонтом мосту було запроваджено ще з 7 липня. Пішохідне сполучення працює без змін. Перед початком ремонту анонсувалося, що ремонтні роботи на мості через річку Тиса попередньо триватимуть по 3 вересня.

 

Теги: #румунія #ремонт #міст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:06 28.11.2025
Завершено капітальний ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" – мер

Завершено капітальний ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" – мер

11:41 22.11.2025
Румунія піднімала F-16 через російські удари по півдню Одещини

Румунія піднімала F-16 через російські удари по півдню Одещини

08:57 22.11.2025
РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

21:23 21.11.2025
Президент Румунії вітає поновлені зусилля Трампа щодо припинення війни та підтверджує свою підтримку України

Президент Румунії вітає поновлені зусилля Трампа щодо припинення війни та підтверджує свою підтримку України

21:33 18.11.2025
Проєкт з модернізації ПП "Порубне" на кордоні з Румунією стартує у грудні

Проєкт з модернізації ПП "Порубне" на кордоні з Румунією стартує у грудні

16:23 17.11.2025
Румунія була змушена евакуювати мешканців селища, брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні - Сибіга

Румунія була змушена евакуювати мешканців селища, брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні - Сибіга

14:44 17.11.2025
У Румунії евакуювали село через атаку російських дронів по порту на Одещині

У Румунії евакуювали село через атаку російських дронів по порту на Одещині

11:12 16.11.2025
У Києві з 17 до 21 листопада змінять маршрути деяких трамваїв через ремонт колій

У Києві з 17 до 21 листопада змінять маршрути деяких трамваїв через ремонт колій

19:44 07.11.2025
Україна має виграти цю війну, оскільки бореться за безпеку Європи - президент Румунії

Україна має виграти цю війну, оскільки бореться за безпеку Європи - президент Румунії

20:19 03.11.2025
У Вишгородському районі під Києвом відкрили рух мостом, який був зруйнований на початку вторгнення

У Вишгородському районі під Києвом відкрили рух мостом, який був зруйнований на початку вторгнення

ВАЖЛИВЕ

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

ОСТАННЄ

Каллас про припинення війни: Цей тиждень може стати визначальним для дипломатії

Стартував 1-й етап програми "УЗ 3000" для прифронтових громад з можливістю придбати квиток з 3 грудня

Швеція виділяє новий пакет цивільної допомоги Україні на суму EUR100 млн

Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну - Сибіга

Підрозділам ЗСУ вдалося суттєво покращити тактичне положення в Купянську - Сирський

Уряд ухвалив план реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози з 6 рівнями критичності

Сибіга відвідає Брюссель у середу, візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

Внаслідок ворожих атак у листопаді пошкоджено 148 житлових будинків у Харкові

ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

Різкі заяви Путіна посилюють тиск перед ключовими переговорами зі США щодо України – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА