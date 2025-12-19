Інтерфакс-Україна
16:02 19.12.2025

Термін відновлення руху мостом на трасі М-15 "Одеса — Рені" поки не визначено — Агентство відновлення

Термін відновлення руху мостом на автодорозі М-15 Одеса - Рені у с. Маяки (Одеська обл.), який було перекрито 19 грудня після російського обстрілу, наразі залишається невідомим, повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

"Щодо термінів відновлення руху наразі сказати точно неможливо. Адже з огляду на безпекову ситуацію роботи з відновлення там не проводяться. Триває експертиза та оцінка стану конструкцій", – йдеться у повідомленні агентства в телеграм-каналі в п’ятницю..

Агентство нагадує, що споруда неодноразово зазнавала ворожих влучань, а з 8:00 п’ятниці рух мостом перекрито.

Міст є важливою логістичною артерію, яка з’єднує Одесу та весь південь Одеської області. Під час повномасштабного вторгнення на мостовій споруді проводили ремонтні роботи в межах експлуатаційного утримання, зазначається у релізі.

Як повідомлялось, 18 грудня в Одеській області було тимчасово перекрито рух на трасі М-15 Одеса - Рені (на м.Бухарест), по території с.Маяки. За даними місцевого видання "Думська", трасу було перекрито через удари російських безпілотників, один з яких влучив в авто, через що загинула жінка та постраждало три дитини.

Державна прикордонна служба повідомила про обмеження руху до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою через ворожу атаку. Молдовська сторона повідомила про тимчасове закриття ПП "Маяки-Удобне-Паланка" та "Старокозаче-Тудора".

