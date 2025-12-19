Інтерфакс-Україна
15:42 19.12.2025

На трасі М-15 Одеса – Рені припинено рух вантажного транспорту

Рух вантажного транспорту припинений на автомобільній трасі М-15 Одеса – Рені, повідомив у п’ятницю глава Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

"Враховуючи оперативну ситуацію в регіоні та з метою ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини, рішенням Ради оборони Одеської області від 19 грудня 2025 року припинено рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса – Рені. Просимо власників транспортних компаній та водіїв врахувати вищезазначену інформацію при плануванні маршрутів вантажних перевезень", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Раніше повідомлялось, що у четвер в Одеській області було тимчасово перекрито рух на трасі М-15 Одеса - Рені (на м.Бухарест), по території с.Маяки. За даними місцевого видання "Думська", трасу було перекрито через удари російських безпілотників. Також повідомлялось, що в районі мосту поблизу с. Маяки БпЛА влучив в авто, загинула жінка, постраждали три дитини.

Державна прикордонна служба повідомила про обмеження руху до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою через ворожу авіаційну атаку. Молдовська сторона повідомила про тимчасове закриття ПП "Маяки-Удобне-Паланка" та "Старокозаче-Тудора".

