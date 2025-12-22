Корпорація "Еталон" планує вихід на ринок вантажівок повною масою до 3,5 тонни

ТОВ "БАЗтехсервіс", яке входить до складу корпорації "Еталон", наступного року планує вихід в новий для себе сегмент ринку комерційних авто – вантажівки повною масою до 3,5 тонни, повідомив генеральний директор компанії Олександр Черницький

"Наразі ми представляємо автомобілі в сегменті повною масою від 8 до 16 тонн – це 12-тонні вантажівки "Еталон" Т1223, продажі яких стартували минулого року. Перспективи ринку говорять про те, що з відновленням економіки та інфраструктури попит на вантажний транспорт лише зростатиме, особливо будівельної, аграрної, логістичних галузей і, безумовно, комунального господарства. Тому ми додатково розглядаємо варіант виходу в інший сегмент ринку – вантажівки повною масою до 3,5 тонни", - повідомив він на пресконференції в Києві у понеділок.

За його словами, такі автомобілі з дизельним двигуном, а також з електродвигуном передусім зацікавлять малий бізнес.

"Це ретейлери, які працюють в логістиці, можливо, в аграрній сфері, логістичні компанії, які працюють в доставці. Більш детально ми розповімо пізніше", - сказав він.

Розповідаючи про ринок вантажних авто повною масою 8-16 тонни, в якому наразі працює компанія, Черницький спрогнозував, що в 2025 році в Україні в цьому сегменті буде реалізовано 810 од., що на 3-5% більше ніж торік.

Лідером цього сегменту будуть вантажівки марки MAN – 170 од., далі йдуть IVECO – 165, Renault – 110, JАС – 95, Dayun – 70, Photon – 65, Hyundai – 50, інші виробники – 85.

В розрізі регіонів найбільшим покупцем буде Київська область – 350 од., далі йдуть Харківська – 110, Дніпропетровська – 50, Сумська – 45, Полтавська – 40, Херсонська – 40, Одеська – 30 і Донецька – 30.

За його словами, найбільш популярною надбудовою вантажних автомобілів були фургони: до кінця року їх буде продано 175 од. Далі йдуть самоскиди – 85 од., фургони ізотермічні – 80 од., борт-тент – 80 од., цистерни – 75 од., сміттєвози – 70, решта – інші надбудови.

"Аналізуючи даний сегмент ринку, услід може зазначити, що ринок перебуває в стані трансформації. Тобто, з одного боку, ми спостерігаємо скорочення автопарку через фізичне зношення і, безумовно, через втрати, спричинені війною, а з іншого боку, бачимо, що починає зростати попит на надійні, економічні, адаптовані до складних умов експлуатації транспортні засоби. У цих умовах компанії, які здатні забезпечити широку лінійку надбудов, якісний сервіс, постачання запчастин і технічну підтримку, будуть мати безумовні переваги. У нас є широка мережа сервісних станцій - вона представлена в кожному регіоні", - повідомив Черницький.

Він також підкреслив, що додатково "БАЗтехсервіс" має поставки запчастин напряму від виробників, а також працює над новими надбудовами для вантажних авто.

"У нас в планах є виготовлення фургону, розглядалися варіанти виготовлення самоскида, сміттєвоза. На даний момент ми пропонуємо вантажні автомобілі з двома типами надбудови: борт і борт-тент. І якщо запропонуємо нові надбудови, вони будуть цікаві насамперед комунальним підприємствам, які здійснюють закупівлю техніки через систему Прозорро", - додав Черницький.

Він підкреслив, що сприяти українським виробникам буде і підвищення вимоги до наявності локалізації до 30% у 2026 році.

Зареєстроване 2004 року ТОВ "БАЗтехсервіс", за даними Opendatabot, у січні-вересні 2025 року отримало 11,6 млн грн чистого прибутку та 23,9 млн грн доходу.