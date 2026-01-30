Інтерфакс-Україна
Економіка
14:28 30.01.2026

"Кернел" перевів виробництво олії "Щедрий Дар" і "Стожар" на "зелену" енергію із соняшникового лушпиння

2 хв читати
"Кернел", один із найбільших українських агрохолдингів, перевів виробництво бутильованої олії на енергію з біомаси, щоб воно працювало автономно, не створюючи навантаження на енергосистему України, повідомляється в релізі агрохолдингу. 

У "Кернелі" зазначили, що енергія для виробничих процесів генерується з лушпиння соняшника — побічного продукту переробки насіння. Подібний підхід замикає виробничий цикл і підвищує енергетичну стійкість виробництва.

"Наш завод пройшов відповідну перевірку та отримав міжнародний сертифікат від Bureau Veritas Group. Це міжнародне підтвердження того, що 100% всієї бутильованої олії на підприємстві виробляється виключно на відновлюваній енергії. Відповідне маркування вже з’явилося на етикетках наших флагманських брендів "Щедрий Дар" і "Стожар"", — розповів директор з маркетингу та продажу фасованої продукції Кернелу Сергій Нерощин.

В агрохолдингу нагадали, що в першому півріччі 2026 фінансового року (липень-грудень 2025 року) "Кернел" виробив близько 40 тис. тонн бутильованої олії, яка постачається як на внутрішній ринок, так і експортується до понад 40 країн світу.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. %). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається також вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

"Кернел" у 2025 фінансовому році (ФР, липень 2024р – червень 2025 року) поставив на світовий ринок 8 млн тонн агропродукції. Агрохолдинг отримав $238 млн чистого прибутку, що на 42% більше ніж у 2024ФР. Консолідована виручка "Кернел" у 2025ФР сягнула $4,115 млрд, що на 15% більше порівняно з попереднім фінроком.

Боргові зобов’язання компанії на кінець вересня становили $726 млн, зокрема банківські кредитні лінії – $104,5 млн порівняно із $146,7 млн на початок року.

Теги: #олія #кернел #зелена_енергетика

