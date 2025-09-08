Інтерфакс-Україна
Економіка
10:18 08.09.2025

Виробник металочерепиці інвестував EUR10 млн у будівництво заводу з рафінації олії на Львівщині

ТОВ "Тайл" (Львівська обл.), один із лідерів виробництва металочерепиці та профнастилів, інвестував EUR10 млн у будівництво заводу із рафінації олії, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Цей обʼєкт – інвестиції, які залишаються в Україні й підсилюють нашу економіку. Для Львівщини це означає нові робочі місця, сплачені податки в місцевий бюджет і внесок у розвиток економіки регіону", - написав він у Telegram після візиту на підприємство разом із прем`єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Очільниця уряду уточнила, що власники підприємства Юрій Шкварок і Андрій Цимбаляк у такий спосіб під час війни вирішили диверсифікуватись і спробувати себе в агропереробці.

"Все обладнання на заводі — українське: рафінація TAN та лінія PET Pet Technologies з Чернігова, котельня TEФФ з Одеси, лінія розливу "Надія" з Черкас, ємності та наливна установка АКІМ з Дніпра, силоси Лубнимаш з Лубнів. Від таких самих, як вони, українських підприємців, які своєю енергією, працею, винаходами і інвестиціями забезпечують нашу економічну стійкість", - написала Свириденко в Telegram.

Вона додала, що львівські підприємці наразі будують у Кременчуку ще один завод.

ТОВ "Тайл" засновано 2009 року в Львівській області. Спеціалізується на виробництві покрівельних матеріалів зі сталі для зовнішнього оздоблення будинків, фасадних робіт та промислових комплексів. В асортименті підприємства понад 15 видів продукції, які виготовляють на 25 виробничих лініях.

