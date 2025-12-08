На Львівщині група осіб напала на учасників ансамблю "Гуцулія", які поверталися з туру за кордоном

На одній із заправних станцій на Львівщині група осіб вчинила напад на учасників Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія", які поверталися з концертного туру за кордоном, повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Насильство щодо артистів, які гідно представляють Україну за кордоном і поверталися після тривалої гастрольної поїздки, є абсолютно неприпустимим. Закликаю правоохоронні органи Львівщини до оперативного та неупередженого розслідування обставин події та притягнення винних до відповідальності згідно із законом", - написала Онищук в телеграм-каналі в понеділок.

Вона наголосила, що подібні випадки не повинні повторюватися.

"Українська культура і люди, які її створюють та популяризують, заслуговують на повагу й належний захист", - зазначила Онищук.