02:37 09.12.2025

Мінкульт засудив побиття артистів ансамблю "Гуцулія" на Львівщині

Міністерство культури України засудило побиття артистів національного ансамблю "Гуцулія" на Львівщині, назвавши напад на митців, які поверталися з міжнародних гастролей, неприпустимим і закликавши до розслідування.

"Міністерство культури України рішуче засуджує побиття на Львівщині артистів національного ансамблю "Гуцулія" та вимагає справедливості. Напад на митців, які поверталися з міжнародних гастролей, є неприпустимим", - сказано в повідомленні в Facebook.

За інформацією Національної поліції, всіх учасників нападу встановили. Трьом фігурантам уже повідомили про підозру за ст. 296 ч. 2 Кримінального кодексу України. До суду скерували клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Міністерство культури уважно стежить за перебігом розслідування та перебуває на постійному звʼязку з МВС. Окремо очікуємо висновків Головної інспекції Нацполіції щодо можливих непрофесійних дій поліцейських, які прибули на місце події. Міністерство наполягає на повній, прозорій та публічній оцінці дій правоохоронців", - сказано в повідомленні.

У Мінкультури заявили, що безпека українських громадян є пріоритетом держави. "Ми підтримуємо колектив "Гуцулія" та очікуємо на швидке, об’єктивне й справедливе розслідування інциденту. Усі винні мають понести відповідальність згідно із законом", - резюмували у відомстві.

Джерело: https://www.facebook.com/MCSCUkraine/posts/pfbid0X6RK4ssqmCu46rn2fxyPYn3ZzvCU1zP35zms8JUqduvbrBw8XoKN8Ziev4UnCKT9l?rdid=1tz95IDQ4fVOztYj#

