Трамп: Я бачу тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним у потрібний час

Президент США Дональд Трамп все ще не виключає проведення тристоронньої зустрічі разом із президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним.

"Звичайно, бачу, що це станеться у потрібний час. Сьогодні я почув дуже цікавого президента Путіна. Він хоче, щоб це сталося. Він хоче цього. Він дуже рішуче мені це сказав. Я йому вірю...", - сказав він медіа після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США) у неділю.