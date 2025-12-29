Інтерфакс-Україна
00:47 29.12.2025

Трамп: Я бачу тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним у потрібний час

Президент США Дональд Трамп все ще не виключає проведення тристоронньої зустрічі разом із президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним.

"Звичайно, бачу, що це станеться у потрібний час. Сьогодні я почув дуже цікавого президента Путіна. Він хоче, щоб це сталося. Він хоче цього. Він дуже рішуче мені це сказав. Я йому вірю...", - сказав він медіа після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США) у неділю.

01:41 29.12.2025
Європейські лідери привітали прогрес у мирних переговорах щодо України після розмови Зеленського і Трампа

00:48 29.12.2025
РФ не погодилася на зупинку вогню для проведення в Україні референдуму – Трамп

00:45 29.12.2025
Трамп: до робочої групи з боку США увійдуть зокрема Віткофф, Кушнер, Рубіо

00:38 29.12.2025
Трамп: питання зони вільної торгівлі та контролю та Донбасі ще не вирішене, але прогрес у ньому є

00:30 29.12.2025
Трамп заявив, що Путін "працює з Україною щодо відкриття" Запорізької АЕС

00:21 29.12.2025
Трамп заявив про готовність приїхати до України та виступити у парламенті

00:15 29.12.2025
Трамп анонсував продовження розмови із Зеленським у понеділок

23:57 28.12.2025
Трамп назвав зусітріч із Зеленским "чудовою": досягли значного прогресу

22:13 28.12.2025
Рютте: Трамп може змусити Путіна укласти мир, гарантії безпеки для України – ключове питання переговорів

20:58 28.12.2025
Трамп: Думаю, президенти України та Росії хочуть укласти угоду

Зеленський: Умєров, Кислиця та Гнатов продовжать роботу у переговорній групі

Команди України та США зустрінуться у найближчі тижні, щоб фіналізувати обговорені питання з Трампом – Зеленський

Зеленський: гарантії безпеки від США для України погоджені на 100%

Зустріч Трампа та Зеленського завершилась – прессекретар

