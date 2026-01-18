Між союзниками проблеми найкраще вирішувати шляхом обговорення, а не тиску – Стубб про митні погрози Трампа

Президентом Фінляндії Александр Стубб вважає наміри Трампа запровадити мита на товари з країн, які протидіють заволодінню США Гренландією небезпечними для трансатлантичних відносин. Про це Стубб написав на платформі X у суботу.

"Між союзниками проблеми найкраще вирішувати шляхом обговорення, а не тиску. Зміцнення безпеки в Арктиці разом із союзниками є дуже важливим для Фінляндії. Це також є метою дій, які координуються Данією та союзниками в Гренландії. Європейські країни стоять єдиним фронтом. Ми наголошуємо на принципах територіальної цілісності та суверенітету. Ми підтримуємо Данію та Гренландію. Діалог зі Сполученими Штатами триває. Мита підірвали б трансатлантичні відносини та створили б ризик небезпечної спіралі погіршення ситуації", - написав Стубб на X.

Джерело: https://x.com/alexstubb/status/2012618082523418831?s=20