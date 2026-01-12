Інтерфакс-Україна
Події
14:24 12.01.2026

Освітній омбудсмен про напад в київській школі: Заклади освіти мають бути безпечним простором для дітей і педагогів

3 хв читати
Освітній омбудсмен про напад в київській школі: Заклади освіти мають бути безпечним простором для дітей і педагогів
Фото: https://t.me/gunpKyiv

Освітній омбудсмен України Надія Лещик наголошує на важливості забезпечити психологічну допомогу учасникам освітнього процесу, які постраждали в результаті нападу в одній із київських шкіл в понеділок.

"Маємо неприпустимі інциденти у закладах освіти…Важливо ретельно з’ясувати всі обставини події: поліція зараз працює над цим. Водночас важливо забезпечити психологічну допомогу тим учасникам освітнього процесу, які постраждали в результаті цієї ситуації та були її свідками — учням, педагогам і батькам", - йдеться у заяві освітнього омбудсмена.

Також вона звернулася до батьків, щоб вони звернули увагу на психологічний стан їхніх дітей, залучення до груп у соціальних мережах і спілкування з невідомими особами, які закликають до насильства.

"Звертайтеся до психологів, наразі держава має широку мережу безоплатної психологічної допомоги, також чимало громадських організацій надають безоплатні психологічні послуги!", - додала вона.

Лещик наголосила, що заклади освіти мають бути безпечним простором для дітей і педагогів, і для цього був прийнятий закон щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Вона розповіла, що наразі розробляється проєкт наказу Міністерства освіти і науки "Про затвердження Типових правил доступу і перебування учасників освітнього процесу та інших осіб на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти".

"Окремо необхідно унормувати застосування різних заходів: доступ сторонніх осіб, унеможливлення пронесення на територію закладу освіти заборонених  предметів, порядок здійснення відеоспостереження та відеофіксації, застосування металодетекторів тощо", - зазначила омбудсмен.

Серед іншого, на її думку, важлива також роль педагогів, зокрема шкільного психолога закладу освіти та всіх дотичних до організації системної роботи з профілактики насильства в закладі задля своєчасного реагування на конфлікти, виявлення ознак агресивної поведінки, з’ясування її причин та роботі з такою поведінкою. 

"У контексті цього маю зазначити, що посилення ролі психологічної служби в школах – безумовно на часі. У нинішніх умовах існує чимало викликів, які потребують ще більшої уваги психологів закладу освіти у роботі з усіма учасниками освітнього процесу. Психологи повинні мати достатньо часу і ресурсу для того, щоб працювати на випередження", - написала Лещик.

Як повідомлялося, 12 січня зранку стало відомо, що вчителька та учень однієї з київських шкіл зазнали нападу з боку іншого учня 9 класу, озброєного ножем. Пізніше з’ясувалося, що школяр, який вчинив напад, також зазнав поранення. Зокрема, після скоєного неповнолітній намагався сховатися у приміщенні школи та завдав собі порізів рук.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що підлітка затримали правоохоронці на виході із закладу та доставили до лікарні "Охматдит", де він перебуває під медичним наглядом. Після надання допомоги буде вирішено питання про затримання. Згідно з повідомленням, під час огляду телефону хлопця знайдено переписку з імовірно представниками спецслужб РФ. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - замах на умисне вбивство двох або більше осіб.

Теги: #напад #реакція #освітній_омбудсмен #школа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:32 12.01.2026
Прем’єр Нідерландів: Протестувальники в Ірані заслуговують на нашу підтримку

Прем’єр Нідерландів: Протестувальники в Ірані заслуговують на нашу підтримку

09:37 12.01.2026
Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

19:13 07.01.2026
Міськвладі Львова та ОВА треба спільно вирішити проблему енергопостачання лікарень – очільник Держенергонагляду

Міськвладі Львова та ОВА треба спільно вирішити проблему енергопостачання лікарень – очільник Держенергонагляду

13:50 07.01.2026
Рішення президента щодо керівництва СБУ створює небезпечний прецедент - нардеп

Рішення президента щодо керівництва СБУ створює небезпечний прецедент - нардеп

11:19 07.01.2026
Порошенко закликав дати правову оцінку діяльності підпільних "шкіл руского міра"

Порошенко закликав дати правову оцінку діяльності підпільних "шкіл руского міра"

22:33 06.01.2026
Лісовий про викриття підпільної проросійської школи в Києві: ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні

Лісовий про викриття підпільної проросійської школи в Києві: ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні

07:33 04.01.2026
Іспанія не визнає втручання, яке порушує міжнародне право – Санчес

Іспанія не визнає втручання, яке порушує міжнародне право – Санчес

07:27 04.01.2026
Канадський уряд вітає можливість свободи для венесуельського народу - Карні

Канадський уряд вітає можливість свободи для венесуельського народу - Карні

02:01 04.01.2026
Юридична класифікація операції США у Венесуелі є складною - Мерц

Юридична класифікація операції США у Венесуелі є складною - Мерц

00:07 04.01.2026
Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

ОСТАННЄ

Нацполіція: директору будівельної компанії на Херсонщині повідомлено про підозру у привласненні 5 млн грн на укриття

У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про найменування 4 скверів столиці

НАЗЯВО і Міносвіти: у 2025 році плагіат виявлено в 10 дисертаціях, 8 осіб позбавлено наукових ступенів

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Україна має отримати свої перші БМП Lynx KF41 вже на початку 2026 року – Rheinmetall

Трамп: у Зеленського немає козирів, в нього є лише Дональд Трамп

Сибіга: війна триває вже довше за радянсько-німецьку, водночас агресор не досяг жодної стратегічної цілі

Держкіно та Мінкультури необхідно надати повноваження визначати, чи несе фільм загрозу нацбезпеці - голова УКА Іллєнко

АРМА назвала ажіотаж навколо пошуку керуючого IDS Ukraine дискредитацією і роз`яснило умови тендеру

В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА