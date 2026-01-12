Освітній омбудсмен про напад в київській школі: Заклади освіти мають бути безпечним простором для дітей і педагогів

Фото: https://t.me/gunpKyiv

Освітній омбудсмен України Надія Лещик наголошує на важливості забезпечити психологічну допомогу учасникам освітнього процесу, які постраждали в результаті нападу в одній із київських шкіл в понеділок.

"Маємо неприпустимі інциденти у закладах освіти…Важливо ретельно з’ясувати всі обставини події: поліція зараз працює над цим. Водночас важливо забезпечити психологічну допомогу тим учасникам освітнього процесу, які постраждали в результаті цієї ситуації та були її свідками — учням, педагогам і батькам", - йдеться у заяві освітнього омбудсмена.

Також вона звернулася до батьків, щоб вони звернули увагу на психологічний стан їхніх дітей, залучення до груп у соціальних мережах і спілкування з невідомими особами, які закликають до насильства.

"Звертайтеся до психологів, наразі держава має широку мережу безоплатної психологічної допомоги, також чимало громадських організацій надають безоплатні психологічні послуги!", - додала вона.

Лещик наголосила, що заклади освіти мають бути безпечним простором для дітей і педагогів, і для цього був прийнятий закон щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

Вона розповіла, що наразі розробляється проєкт наказу Міністерства освіти і науки "Про затвердження Типових правил доступу і перебування учасників освітнього процесу та інших осіб на території та в приміщеннях закладу загальної середньої освіти".

"Окремо необхідно унормувати застосування різних заходів: доступ сторонніх осіб, унеможливлення пронесення на територію закладу освіти заборонених предметів, порядок здійснення відеоспостереження та відеофіксації, застосування металодетекторів тощо", - зазначила омбудсмен.

Серед іншого, на її думку, важлива також роль педагогів, зокрема шкільного психолога закладу освіти та всіх дотичних до організації системної роботи з профілактики насильства в закладі задля своєчасного реагування на конфлікти, виявлення ознак агресивної поведінки, з’ясування її причин та роботі з такою поведінкою.

"У контексті цього маю зазначити, що посилення ролі психологічної служби в школах – безумовно на часі. У нинішніх умовах існує чимало викликів, які потребують ще більшої уваги психологів закладу освіти у роботі з усіма учасниками освітнього процесу. Психологи повинні мати достатньо часу і ресурсу для того, щоб працювати на випередження", - написала Лещик.

Як повідомлялося, 12 січня зранку стало відомо, що вчителька та учень однієї з київських шкіл зазнали нападу з боку іншого учня 9 класу, озброєного ножем. Пізніше з’ясувалося, що школяр, який вчинив напад, також зазнав поранення. Зокрема, після скоєного неповнолітній намагався сховатися у приміщенні школи та завдав собі порізів рук.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що підлітка затримали правоохоронці на виході із закладу та доставили до лікарні "Охматдит", де він перебуває під медичним наглядом. Після надання допомоги буде вирішено питання про затримання. Згідно з повідомленням, під час огляду телефону хлопця знайдено переписку з імовірно представниками спецслужб РФ. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - замах на умисне вбивство двох або більше осіб.