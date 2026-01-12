Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

Фото: https://t.me/gunpKyiv

Вчителька та учень однієї з київських шкіл зазнали у понеділок вранці нападу з боку іншого учня, озброєного ножем, їм надається медична допомога, повідомляється в телеграм-каналі столичної поліції.

"Повідомлення на 102 надійшло сьогодні, 12 січня, о 8:45. За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога. Нападника затримано, поліція працює на місці події", - йдеться в повідомленні.

Номер школи, вік нападника і потерпілих, характер завданих травм, стан потерпілих не повідомляються. Поліція анонсувала оприлюднення додаткової інформації згодом.

У понеділок, 12 січня, у закладах загальної середньої освіти відновився навчальний процес після зимових канікул: розпочалася третя чверть та другий семестр. В низці шкіл через погодні умови та наслідки російських обстрілів тимчасово запроваджене дистанційне або змішане навчання.