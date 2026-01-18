Міністр закордонних справ Нідерландів назвав погрозу Трампа митами проти ЄС через Гренландію "шантажем"

Фото: Pixabay

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл у неділю заявив, що погроза президента США Дональда Трампа ввести нові мита проти європейських союзників, доки вони не погодяться "продати" Гренландію Сполученим Штатам, є "шантажем", повідомляє Reuters.

"Це шантаж, те, що він робить… і це зовсім не обов’язково. Це не допомагає альянсу (НАТО), і це також не допомагає Гренландії", — сказав ван Віл в інтерв’ю національному мовнику.

Він також зазначив, що місія на Гренландії мала на меті показати готовність Європи допомагати в обороні острова, і він був проти того, щоб Трамп поєднував дипломатію щодо Гренландії з торговельними питаннями.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 лютого 10% мит проти Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британі, Нідерландів та Фінлянді, пообіцявши, що з 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Трамп зазначив, що ці країни напряму заперечують намаганням США заволодіти Гренландією і мита "будуть нараховані та підлягатимуть сплаті до моменту досягнення угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії".

В суботу агенція Bloomberg зазначала, що депутати Європейського парламенту готові призупинити схвалення торговельної угоди зі США: "Законодавці Європейського Союзу готові призупинити затвердження торговельної угоди ЄС з США через общянку президента Дональда Трампа ввести мита на країни, які підтримали Гренландію перед обличчям американських погроз", - сказано в повідомленні.