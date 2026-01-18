Інтерфакс-Україна
21:09 18.01.2026

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у країни є дані щодо об’єктів, по яких Росія проводила розвідку для нанесення ударів, і наголосив, що дипломатія для агресора не є пріоритетом.

"У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів. Усе чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет. Треба це визнавати. Треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни. Причина — Москва", — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент додав, що цього тижня Україна працюватиме над новим тиском та формуванням чіткої позиції світу щодо Росії.

 

Теги: #удари #розвідка #дані #зеленський

