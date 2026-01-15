Інтерфакс-Україна
Події
21:00 15.01.2026

Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112

1 хв читати
Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завдання для Міністерства внутрішніх справ, зокрема, по інформуванню населення.

"Є окремі завдання для МВС, в тому числі по реальному інформуванню людей, щоб кожен міг звернутися на лінію 112, отримати допомогу, отримати інформацію по опаленню та забезпеченню електрикою", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Окремо він додав, що необхідна зміна в комендантській годині, зокрема, щоб можна було об'єкти бізнесу використовувати як пункти підтримки для людей.

"Зокрема, урядовці вже говорили з торговельними мережами. Я доручу прем'єр-міністру України та першому віце-прем'єру міністру енергетики і іншому урядовцю бути максимально активними в комунікації з суспільством та максимально допомагати громадам", - наголосив президент.

 

Теги: #мвф #інформування #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 15.01.2026
Ми розраховуємо на нову програму – президент України главі МВФ на зустрічі у Києві

Ми розраховуємо на нову програму – президент України главі МВФ на зустрічі у Києві

20:19 15.01.2026
Зеленський і Георгієва обговорили нову програму МВФ, яка передбачатиме розширене фінансування для України на 2026–2029 рр

Зеленський і Георгієва обговорили нову програму МВФ, яка передбачатиме розширене фінансування для України на 2026–2029 рр

19:00 15.01.2026
Зеленський обговорив з головою МЗС Албанії оборонне співробітництво та євроінтеграцію

Зеленський обговорив з головою МЗС Албанії оборонне співробітництво та євроінтеграцію

18:45 15.01.2026
Зеленський: Зустрілися із Залужним, подякував йому за роботу, обговорили дипломатичні завдання

Зеленський: Зустрілися із Залужним, подякував йому за роботу, обговорили дипломатичні завдання

18:06 15.01.2026
МВФ може затвердити нову програму для України в лютому, це залежить від виконання Києвом prior actions – Фонд

МВФ може затвердити нову програму для України в лютому, це залежить від виконання Києвом prior actions – Фонд

15:52 15.01.2026
Зеленський зустрівся зі Стерненком, говорили про законодавчу підтримку волонтерства

Зеленський зустрівся зі Стерненком, говорили про законодавчу підтримку волонтерства

00:40 15.01.2026
Кличко відкинув претензії Зеленського щодо енергокризи в Києві та згадав про 4 роки без зустрічі з президентом

Кличко відкинув претензії Зеленського щодо енергокризи в Києві та згадав про 4 роки без зустрічі з президентом

17:51 14.01.2026
Зеленський зустрівся з Притулою, домовилися співпрацювати

Зеленський зустрівся з Притулою, домовилися співпрацювати

16:24 14.01.2026
Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

11:36 14.01.2026
Уночі Росія атакувала Україну 113 дронами та трьома балістичними ракетами - Зеленський

Уночі Росія атакувала Україну 113 дронами та трьома балістичними ракетами - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ОСТАННЄ

Зеленський розраховує на збільшення внесків в програму PURL – розмова з Рютте

"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

Колишній топпосадовець Генпрокуратури підозрюється у списанні податків на понад 641 млн грн – НАБУ

Тимошенко повідомила про заблоковані рахунки

Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України – Сибіга

Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

Ворожий дрон уразив автівку "Укрпошти " на Сумщині, а на Запоріжжі пошкоджено відділення

Ексдепутат Богодухівської міськради Харківської області не задекларував нерухомість на майже 144 млн грн

Зеленський обговорив з генсеком НАТО енергетичну ситуацію в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА