Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завдання для Міністерства внутрішніх справ, зокрема, по інформуванню населення.

"Є окремі завдання для МВС, в тому числі по реальному інформуванню людей, щоб кожен міг звернутися на лінію 112, отримати допомогу, отримати інформацію по опаленню та забезпеченню електрикою", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Окремо він додав, що необхідна зміна в комендантській годині, зокрема, щоб можна було об'єкти бізнесу використовувати як пункти підтримки для людей.

"Зокрема, урядовці вже говорили з торговельними мережами. Я доручу прем'єр-міністру України та першому віце-прем'єру міністру енергетики і іншому урядовцю бути максимально активними в комунікації з суспільством та максимально допомагати громадам", - наголосив президент.