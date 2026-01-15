Інтерфакс-Україна
Економіка
20:19 15.01.2026

Зеленський і Георгієва обговорили нову програму МВФ, яка передбачатиме розширене фінансування для України на 2026–2029 рр

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, повідомляє пресслужба голови держави.

В ході зустрічі Зеленський поінформував про російські атаки на енергетичний сектор та всю критичну інфраструктуру України, а також на житлові будинки. Лише сьогодні росіяни вдарили по Харкову, внаслідок чого понад 400 тис. людей залишилися без світла й тепла.

"Ви бачите, що атаки відбуваються не лише вночі, а й вранці та вдень. Вони використовують цей період, який дуже холодний, особливо впродовж цих двох тижнів, щоб атакувати нас якомога більше. В будь-якому разі ми вдячні за можливість мати макрофінансову стабільність завдяки відносинам із МВФ. Ми розраховуємо на продовження наших відносин. Ми розраховуємо на нову програму", – сказав Президент.

Георгієва в свою чергу розповіла, що перед зустріччю на власні очі побачила один з енергетичних об’єктів, що був пошкоджений унаслідок російських обстрілів. Вона висловила свою солідарність з Україною.

"Ми захоплюємося силою українського народу. І для нас честь бути інституцією, яка може простягнути вам руку допомоги", – наголосила вона.

Вона також відзначила роботу, яку виконує Україна в межах своїх зобов’язань. Зі свого боку вона запевнила, що продовжить докладати зусиль для реалізації нової програми фінансування, над якою МФВ та уряд України працюють з осені минулого року. Зеленський і Георгієва обговорили підготовку цієї програми.

Нова програма передбачатиме розширене фінансування на 2026–2029 роки для підтримки макрофінансової стабільності, фінансування критично важливих оборонних та соціальних потреб і відбудови України після закінчення війни.

 

