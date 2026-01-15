Рада не включила в порядок денний законопроєкти щодо зобов'язань в рамках Ukraine Facility та prior action МВФ

Верховна Рада на голосуванні в четвер, 15 січня, не змогла включити в порядок денний два законопроєкти, що є зобов'язаннями України в рамках Ukraine Facility, а також один проєкт закону, що є попереднім заходом (prior action) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та структурним маяком за старою

Згідно з трансляцією засідання, включення до порядку денного законопроєкт про стимулювання впровадження індивідуальних теплових пунктів в будівлях (№14067), а також законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності управління об'єктами державної та комунальної власності з метою відновлення та економічного зростання України (№13620). Рішення підтримали відповідно 161 та 146 парламентарів, за необхідного мінімуму 226 голосів. Обидва законопроєкти є індикаторами програми Ukraine Facility.

За оцінками Консорціуму #RRR4U, у ІVкв.-2025 року Україна не виконала дев’ять індикаторів, що може спричинити недоотримання EUR2,3 млрд.

Ще один проєкт закону, який Рада не змогла включити до порядку денного - №14025, про оподаткування цифрових платформ - є prior action за новою програмою МВФ. Його включення підтримали лише 146 нардепів.

Як повідомлялось, в грудні сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo виступили із публічною підтримкою законопроєктів №14025 та №14026, що передбачають автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. А на початку місяця директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак заявила, що прийняття законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, є серед попередніх умов (prior actions), які повинна виконати Україна для відкриття нової програми фінансування.

Крім того, під час засідання в середу Рада не підтримала законопроєкт №0355 про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в України в другому читанні. Прийняття документу в цілому підтримало 217 народних депутатів.

Раніше повідомлялось, що Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та міністр фінансів і економіки Польщі Анджей Доманський підписали угоду щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні. відповідно до угоди BGK може здійснювати свою діяльність на території України, зокрема, надавати уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову й технічну допомогу у формі позик або інших фінінструментів. Серед них: підтримка експорту, гранти або гарантії для реалізації проєктів відновлення та розвитку, які будуть визначатися у співпраці між урядами України та Польщі та банком.

