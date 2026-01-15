Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,3927 грн/$1

Національний банк України встановив на 16 січня офіційний курс гривні до долара США на рівні 43,3927 грн/$1, за день він послабився майже на 27 коп. та оновив історичний мінімум.

Згідно з інформацією Нацбанку, євро за цей же період подорожчав на 17 коп. – до 50,4375 грн/EUR1.

Як повідомлялося, попередній мінімум було встановлено 13 січня, коли центробанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 43,2552 грн/$1. Всього з початку року Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 2,5%, тоді як за весь минулий рік – на 0,8%.

Як повідомлялося, регулятор 15 січня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 43,3433 грн/$1, за день він послабився на 24 коп. та також оновив історичний мінімум.