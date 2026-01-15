Інтерфакс-Україна
Економіка
14:43 15.01.2026

Зростання цін на пальне очікується вже в січні – директор А-95

Зростання цін на пальне очікується вже в січні – директор А-95

Підвищення світових цін на нафту разом зі зниження курсу гривні до євро і долару може призвести до подорожчання ціни пального на роздрібному ринку вже починаючи з січня, повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Валютний курс нам додав гривню, світові ціни півтори. Поки що ринок тримається, але я думаю, що якщо нічого не зміниться, то будемо мати деяку корекцію, а точніше підвищення цін ще у січні", – сказав він під час брифінгу у Медіа-центрі України у Києві у четвер.

За словами експерта, ціна бензину на оптовому ринку вже зросла на 2 грн/літр, подібну динаміку зростання демонструє ціна дизпалива, зокрема, його арктична марка, на яку різко зріс попит з настанням морозів.

Як повідомлялося, підвищення акцизів на пальне з 1 січня 2026 року не призвело до збільшення цін на автозаправках станом на початок року, оскільки зменшення закупівельної вартості пального у грудні через зниження світових цін на нафту компенсувало зростання податків.

В Україні з 1 січня 2026 року відбувся третій етап планового підвищення акцизів на моторне пальне, зокрема, на бензин – на 1,75 грн/літр, на дизпальне – на 2,25 грн/літр і автогаз – на 1,5 грн/літр.

До того з 1 вересня 2024 року і 1 січня 2025-го відбулося двоетапне підвищення акцизів на пальне, внаслідок чого податок на автогаз сумарно підвищився на 6,4 грн/літр, на бензин – на 3 грн/літр, а на дизпальне – на 4 грн/літр.

Закон про поетапне підвищення акцизного податку на моторне паливо Верховна Рада ухвалила 18 липня 2024 року.

Документ передбачає графік щорічного збільшення акцизних ставок з 1 липня 2024 року до 1 січня 2028 року. Зокрема, акциз на бензин має зрости до EUR359, на дизельне паливо – до EUR330, на LPG – до EUR70.

За даними "А-95", станом на 14 січня середня роздрібна ціна бензину А-95 в Україні складала 58,44 грн/л, дизелю – 58,29 грн/л і автогазу – 38,08 грн/л.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Jowq3m6X8t0&list=PLNURYDvkflpWTKZpz7OvrOIY60Llqw4MS

Теги: #ціни #пальне #прогноз

