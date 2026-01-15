Стратегія НКРЕКП-2030: посилення стійкості енергосистеми, розширення прав споживачів та інтеграція з ЄС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), визначила основні пріоритети своєї діяльності на п’ятирічну перспективу, затвердивши відповідну Стратегію до 2030 року.

"Сьогоднішні виклики – від постійних атак на енергетичну інфраструктуру до повоєнного відновлення, досягнення членства в ЄС та подальшої енергетичної трансформації відповідно до глобальних тенденцій – потребують чіткої визначеності щодо основних кроків на наступні п’ять років", – зазначив регулятор.

Як пояснили у комісії, одним з вагомих факторів під час розробки Стратегії є необхідність прискорення інтеграції до ЄС із запланованим об’єднанням ринків.

Регулятор назвав у числі своїх пріоритетів забезпечення стійкості сфер енергетики та комунального сектору у часи триваючої російської агресії та створення умов для оперативного післявоєнного відновлення сфер регулювання, фокусуючись на максимальному використанні потенціалу української енергетики у спільному європейському ринку.

"Очікувані результати діяльності комісії охоплюють розвиток прозорих і конкурентних ринків, посилення захисту споживачів та розширення їхніх прав, стимулювання "зеленого" переходу, нарощування інвестицій та покращення інституційної спроможності регулятора", – наголосили у комісії.

Під час розробки документу було враховано як загальнодержавні українські стратегічні документи, так і цілі енергетичної політики ЄС, а також стратегії регуляторних органів провідних країн ЄС.