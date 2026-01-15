Інтерфакс-Україна
Економіка
13:10 15.01.2026

Стратегія НКРЕКП-2030: посилення стійкості енергосистеми, розширення прав споживачів та інтеграція з ЄС

1 хв читати
Стратегія НКРЕКП-2030: посилення стійкості енергосистеми, розширення прав споживачів та інтеграція з ЄС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), визначила основні пріоритети своєї діяльності на п’ятирічну перспективу, затвердивши відповідну Стратегію до 2030 року.

"Сьогоднішні виклики – від постійних атак на енергетичну інфраструктуру до повоєнного відновлення, досягнення членства в ЄС та подальшої енергетичної трансформації відповідно до глобальних тенденцій – потребують чіткої визначеності щодо основних кроків на наступні п’ять років", – зазначив регулятор.

Як пояснили у комісії, одним з вагомих факторів під час розробки Стратегії є необхідність прискорення інтеграції до ЄС із запланованим об’єднанням ринків.

Регулятор назвав у числі своїх пріоритетів забезпечення стійкості сфер енергетики та комунального сектору у часи триваючої російської агресії та створення умов для оперативного післявоєнного відновлення сфер регулювання, фокусуючись на максимальному використанні потенціалу української енергетики у спільному європейському ринку.

"Очікувані результати діяльності комісії охоплюють розвиток прозорих і конкурентних ринків, посилення захисту споживачів та розширення їхніх прав, стимулювання "зеленого" переходу, нарощування інвестицій та покращення інституційної спроможності регулятора", – наголосили у комісії.

Під час розробки документу було враховано як загальнодержавні українські стратегічні документи, так і цілі енергетичної політики ЄС, а також стратегії регуляторних органів провідних країн ЄС.

Теги: #нкрекп #стратегiя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 15.01.2026
НКРЕКП запровадила оновлену модель запуску об'єктів розподіленої генерації

НКРЕКП запровадила оновлену модель запуску об'єктів розподіленої генерації

15:48 30.12.2025
Нові тарифи на воду для непобутових споживачів водоканалів складуть від 19,79 до 70,01 грн/куб.м – НКРЕКП

Нові тарифи на воду для непобутових споживачів водоканалів складуть від 19,79 до 70,01 грн/куб.м – НКРЕКП

14:50 30.12.2025
НКРЕКП розгляне можливість компенсації водоканалам фінансових втрат від занижених тарифів на воду для населення з нетарифних джерел

НКРЕКП розгляне можливість компенсації водоканалам фінансових втрат від занижених тарифів на воду для населення з нетарифних джерел

15:21 23.12.2025
Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

18:31 19.12.2025
НКРЕКП вперше з 2021р. підвищила тарифи операторів газорозподільних мереж на 2026р. для непобутових споживачів

НКРЕКП вперше з 2021р. підвищила тарифи операторів газорозподільних мереж на 2026р. для непобутових споживачів

14:57 15.12.2025
АМКУ рекомендує НКРЕКП упорядкувати діяльність "Укренерго" щодо врегулювання небалансів

АМКУ рекомендує НКРЕКП упорядкувати діяльність "Укренерго" щодо врегулювання небалансів

20:17 08.12.2025
НКРЕКП розраховує на незалежну оцінку своєї роботи з боку Секретаріату Енергоспівтовариства

НКРЕКП розраховує на незалежну оцінку своєї роботи з боку Секретаріату Енергоспівтовариства

19:12 08.12.2025
Нардеп Жупанин зареєстрував законопроєкт про ротацію чинних членів НКРЕКП

Нардеп Жупанин зареєстрував законопроєкт про ротацію чинних членів НКРЕКП

16:14 05.12.2025
США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

15:25 05.12.2025
НКРЕКП розгляне тарифи "Укренерго" на 2026р після очікуваного рішення уряду щодо зменшення витрат на технологічні втрати

НКРЕКП розгляне тарифи "Укренерго" на 2026р після очікуваного рішення уряду щодо зменшення витрат на технологічні втрати

ВАЖЛИВЕ

ВАКС стягнув у дохід держави 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонзавод" росіянина Гамзалова

НБУ з 14 січня запровадив "позиковий" ліміт і пом'якшив низку валютних обмежень

РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

Ситуація на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого берега – CEO YASNO

Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

ОСТАННЄ

Європейська банківська група Iute Group придбала банк, створений ФГВФО на активах РВС Банку

Держсекретар Міноборони Малашкін претендує на аналогічну посаду в Міненерго

Служба зайнятості: з лютого 2022 р. працевлаштовано майже 150 тисяч ВПО

Банк "Кредит Дніпро" увійшов у число семи банків, акредитованих Українським кліринговим домом

ВАКС стягнув у дохід держави 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонзавод" росіянина Гамзалова

Український ринок пасивного вогнезахисту у 2025 році оцінено у $8-12 млн

Директором із комунікацій "Кернела" і його взаємодії з урядом стала директорка із маркетингу "Нової пошти" Плахова

Попит на українську пшеницю на зовнішніх ринках найближчим часом активізується - аналітики

ЄІБ і ЄІФ надали гарантії для кредитування МСБ через ПриватБанк та Укрексімбанк до EUR150 млн

Ексзаступниця міністра розвитку громад Москаленко претендує на посаду заступника міністра енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА