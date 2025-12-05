НКРЕКП розгляне тарифи "Укренерго" на 2026р після очікуваного рішення уряду щодо зменшення витрат на технологічні втрати

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла розгляд питання встановлення тарифів НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію на прохання голови правління компанії Віталія Зайченка.

"Так як зараз готуються рішення уряду, які потенційно можуть вплинути на структуру і рівень витратних статей тарифів "Укренерго" у 2026 році, я пропоную перенести питання тарифів на час після прийняття рішення уряду, яке очікується після 17:00", – сказав Зайченко під час трансляції засідання.

За словами голови НКРЕКП Юрія Власенка, регулятор збереться для розгляду питань тарифів приблизно о 19:00.

Як вдалося з’ясувати інтернет-порталу "Енергореформа", Кабінет Міністрів сьогодні внесе зміни до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Як зазначається в обґрунтуванні до нього, ухвалене рішення передбачає зміни Порядку в частині надання "Укренерго" права брати участь в спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів для закупівлі електричної енергії з метою покриття технологічних витрат електричної енергії протягом воєнного стану.

Як пояснили джерела "Енергореформи" в уряді, "Укренерго" зможе купувати в НАЕК "Енергоатом" електроенергію на покриття технологічних втрат за спецціною.

Згідно з проєктом тарифу на передачу електроенергії, який планувалося затвердити сьогодні о 15:00 в розмірі 785,39 грн/МВт*год, одна з найсуттєвіших статей витрат у ньому – купівля е/е для компенсації технологічних втрат. Обсяг цих витрат становить 15,7 млрд грн. Прогнозована ціна купівлі такого ресурсу, зокрема, на ринку "на добу наперед" закладена у розмірі 6,07 тис. грн/МВт*год.