Інтерфакс-Україна
Економіка
15:25 05.12.2025

НКРЕКП розгляне тарифи "Укренерго" на 2026р після очікуваного рішення уряду щодо зменшення витрат на технологічні втрати

2 хв читати
НКРЕКП розгляне тарифи "Укренерго" на 2026р після очікуваного рішення уряду щодо зменшення витрат на технологічні втрати
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла розгляд питання встановлення тарифів НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію на прохання голови правління компанії Віталія Зайченка.

"Так як зараз готуються рішення уряду, які потенційно можуть вплинути на структуру і рівень витратних статей тарифів "Укренерго" у 2026 році, я пропоную перенести питання тарифів на час після прийняття рішення уряду, яке очікується після 17:00", – сказав Зайченко під час трансляції засідання.

За словами голови НКРЕКП Юрія Власенка, регулятор збереться для розгляду питань тарифів приблизно о 19:00.

Як вдалося з’ясувати інтернет-порталу "Енергореформа", Кабінет Міністрів сьогодні внесе зміни до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Як зазначається в обґрунтуванні до нього, ухвалене рішення передбачає зміни Порядку в частині надання "Укренерго" права брати участь в спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів для закупівлі електричної енергії з метою покриття технологічних витрат електричної енергії протягом воєнного стану.

Як пояснили джерела "Енергореформи" в уряді, "Укренерго" зможе купувати в НАЕК "Енергоатом" електроенергію на покриття технологічних втрат за спецціною.

Згідно з проєктом тарифу на передачу електроенергії, який планувалося затвердити сьогодні о 15:00 в розмірі 785,39 грн/МВт*год, одна з найсуттєвіших статей витрат у ньому – купівля е/е для компенсації технологічних втрат. Обсяг цих витрат становить 15,7 млрд грн. Прогнозована ціна купівлі такого ресурсу, зокрема, на ринку "на добу наперед" закладена у розмірі 6,07 тис. грн/МВт*год.

Теги: #нкрекп #тарифи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 04.12.2025
"Київстар" анонсував підвищення тарифів для компенсації зростання вартості ключових ресурсів

"Київстар" анонсував підвищення тарифів для компенсації зростання вартості ключових ресурсів

14:30 04.12.2025
НКРЕКП планує у п’ятницю затвердити тариф "Укренерго" на передачу на 2026р в розмірі 785,39 грн/МВт*год

НКРЕКП планує у п’ятницю затвердити тариф "Укренерго" на передачу на 2026р в розмірі 785,39 грн/МВт*год

20:56 03.12.2025
"Vodafone-Україна" інтегрує "Роумінг як вдома" в оновлені тарифи із 23 грудня

"Vodafone-Україна" інтегрує "Роумінг як вдома" в оновлені тарифи із 23 грудня

19:09 03.12.2025
Тарифи на опалення не змінюватимуться, а його вартість залежить від теплоспоживання кожного будинку – "Київтеплоенерго"

Тарифи на опалення не змінюватимуться, а його вартість залежить від теплоспоживання кожного будинку – "Київтеплоенерго"

23:27 02.12.2025
Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення

Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення

12:16 02.12.2025
Підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажоперевезення критично вплине на агроекспорт - ВАР

Підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажоперевезення критично вплине на агроекспорт - ВАР

13:35 26.11.2025
НКРЕКП закликала учасників ринку інформувати стосовно труднощів з приєднанням генеруючих установок до мереж

НКРЕКП закликала учасників ринку інформувати стосовно труднощів з приєднанням генеруючих установок до мереж

18:56 25.11.2025
НКРЕКП спростила умови розвитку розподіленої генерації – голова регулятора

НКРЕКП спростила умови розвитку розподіленої генерації – голова регулятора

15:43 25.11.2025
НКРЕКП дозволила "Укренерго" виділити додаткові 1,8 млрд грн на оплату е/е домСЕС за рахунок промислової ВДЕ-генерації

НКРЕКП дозволила "Укренерго" виділити додаткові 1,8 млрд грн на оплату е/е домСЕС за рахунок промислової ВДЕ-генерації

13:02 25.11.2025
"Нова пошта" з 1 грудня оновлює частину тарифів та впроваджує додаткову оплату за отримання посилок у поштоматах

"Нова пошта" з 1 грудня оновлює частину тарифів та впроваджує додаткову оплату за отримання посилок у поштоматах

ВАЖЛИВЕ

На конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради "Енергоатому" подалися 83 кандидати

ФГВФО до 8 грудня включно визначить інвестора неплатоспроможного РВС Банку з 3 претендентів

Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ

МВФ щодо використання активів РФ радить дотримуватися законодавства та не підривати міжнародну валютну систему

Верховна Рада схвалила держбюджет-2026 з доходами 2,9 трлн грн та видатками 4,8 трлн грн

ОСТАННЄ

Оптові ціни на свинину наступного тижня знизяться на 5,4% - галузева асоціація

Мінфін проводить консультації з бізнесом щодо ПДВ для ФОПів - Марченко

На конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради "Енергоатому" подалися 83 кандидати

Кабмін схвалив Дорожню карту у сфері закупівель для наближення до стандартів ЄС та затвердив заходи на 2025-2027 рр.

ФГВФО до 8 грудня включно визначить інвестора неплатоспроможного РВС Банку з 3 претендентів

Житлова підтримка людей та відновлення регіонів є пріоритетом програм Мінрозвитку на 2026 рік

АМКУ оштрафував на 2,2 млн компанію американця Піацци за придбання 14 підприємств "Укрлендфармінгу" без дозволу

МВФ взяв до відома пропозицію України щодо реструктуризації ВВП-варантів

Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ

МВФ щодо використання активів РФ радить дотримуватися законодавства та не підривати міжнародну валютну систему

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА