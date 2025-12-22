Інтерфакс-Україна
Економіка
20:10 22.12.2025

Держбюджет-2026 у разі продовження війни потребує збільшення видатків мінімум на 325 млрд грн – Підласа

Видатки на оборону в державному бюджеті України на 2026 рік у 2,8 трлн грн закладені на рівні, який не врахував останнього збільшення оборонних видатків державного бюджету на 325 млрд грн, профінансованих за допомогою наданих Європейським Союзом EUR6 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів, повідомила голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа.

"Тому очевидно, що якщо війна буде продовжуватися наступного року цілий рік, то ці 325 млрд грн потрібно буде додати", – сказала вона на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії в Києві у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Підласа нагадала, що якби Європейський Союз не дозволив використати ці EUR6 млрд на потреби оборони, то в України були б проблеми із фінансуванням цих 325 млрд грн додаткових операційних витрат: виплати військовослужбовцям – як зарплати, так і соціальні виплати для родин загиблих, закупівля зброї, боєприпасів, дронів.

"Я казала під час розгляду бюджету (на 2026 рік) в Верховній Раді, що ймовірність внесення змін до цього бюджету складає 95%", – наголосила голова Бюджетного комітету.

Вона уточнила, що за результатами 11 місяців 2025 року 63% видатків державного бюджету цього року складають видатки на оборону.

"Якщо дивитися трошки всередину цих видатків, то майже половина – це грошове забезпечення військовослужбовців: 46% в бюджеті 26-го року, десь третина видатків – це закупівля і виробництво озброєння саме через бюджет. В наступному році ця запланована третина грошей – це 943 млрд грн", – додала Підласа.

Вона зауважила, що новацією дербюджету 2026 року є це оборонний резерв в 200 млрд грн, з якого більше 60 млрд грн – це очікувані надходження від детінізації, які мають надйіти внаслідок реформ Мінфіну.

"Але я б поки що розраховувала на 139 млрд грн. Вони дають Минфіну більшу гнучкість, щоб не треба було за кожні 20-30 млрд вносити зміни до закону про державний бюджет, а самим приймати це рішення", – пояснила глава бюджетного комітету.

За її словами, рішення Європейського Союзу надати України безпроцентну позику EUR90 млрд у 2026-2027 роках є дуже позитивним, але поки відсутня ясність, який буде розподіл цієї суми за напрямками.

"Скоріше за все, тобто майже 100% ймовірність, що можна частину цих грошей з EUR90 млрд використовувати на потреби оборони. Але ми поки що не знаємо розподілу за напрямками: яку частину вони (ЄС) спрямують на закупівлю зброї у європейських виробників, яку частину – на данську модель, де вони закуповують зброю у українських виробників, і яку частину нададуть на оборону в бюджет", – зазначила Підласа.

Вона допустила, що це могли б бути ті самі EUR6 млрд, що дозволило б Україні принаймні довести видатки на національну безпеку і оборону у наступному році до рівня 2025 року.

Глава бюджетного комітету уточнила, що цього року загальні оборонні витрати України складають близько $107 млрд, а наступного року Міноборони хотіло б збільшити їх до $120 млрд порівняно із приблизно $150 млрд або більше у Росії.

 

Теги: #перегляд #бюджет

