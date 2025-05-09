Відео гурту Ziferblat має 1,1 млн переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2025"

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Відео гурту Ziferblat з піснею Bird of pray має 1,1 млн переглядів на офіційному ютуб-каналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", відео представника Швеції - майже вдев'ятеро більше.

Зокрема, на ютуб-каналі "Євробачення-2025" організаторами опубліковані конкурсні пісні всіх 37 учасників.

Так, в ТОП-10 по переглядам на сьогодні займають: Швеція: KAJ — "Bara Bada Bastu" (9,5 млн переглядів); Естонія: Tommy Cash — "Espresso Macchiato" (4,8 млн); Польща: Justyna Steczkowska — "GAJA" (4,7 млн); Нідерланди: Claude — "C'est La Vie" (4,4 млн); Австрія: JJ — "Wasted Love" (3,7 млн); Фінляндія: Erika Vikman — "ICH KOMME" (3,4 млн); Мальта: Miriana Conte — "SERVING" (3,4 млн); Ізраїль: Yuval Raphael — "New Day Will Rise" (3,2 млн); Іспанія: Melody — "ESA DIVA" (2,5 млн); Німеччина: Abor & Tynna — "Baller" (2,3 млн).

Відео представників України, гурту Ziferblat з піснею "Bird of pray" має 1,1 млн переглядів.

Менше переглядів, ніж українські виконавці, мають представники 17 країн-учасниць, ще декілька виконавців мають схожі перегляди.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України - гурт Ziferblat - виступлять під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".

За тиждень до фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" букмекери пророкують перемогу представнику Швеції, Україна має п'ятдесяти відсотковий шанс потрапити в десятку.