Інтерфакс-Україна
Події
07:18 30.09.2025

YouTube виплатить 24,5 мільйона доларів для врегулювання позову з боку Трампа

1 хв читати
YouTube виплатить 24,5 мільйона доларів для врегулювання позову з боку Трампа
Фото: https://nypost.com/

Компанія YouTube виплатить 24,5 мільйона доларів для врегулювання позову, поданого Трампом, повідомила The Wall Street Journal (WSJ) в понеділок.

"Дочірня компанія Google (YouTube – ІФ-У) стала останньою з трьох великих технологічних компаній, яка врегулювала особистий позов, поданий Трампом проти платформ соціальних мереж", - пише видання.

"Згідно з судовими документами, YouTube погодився виплатити 24,5 мільйона доларів для врегулювання позову 2021 року, який президент Трамп подав проти компанії та її генерального директора через призупинення дії облікового запису Трампа після заворушень у Капітолії США того року", - повідомила WSJ.

Раніше 25 мільйонів доларів сплатити Трампу погодилася Meta і 10 мільйонів доларів – платформа X.

 

Теги: #позов #сша_трамп #ютуб #виплата

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 17.09.2025
УПЦ (МП) просить суд скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ

УПЦ (МП) просить суд скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ

19:03 16.09.2025
Disney, Universal і Warner Bros звинуватили MiniMax у порушенні авторських прав, подали позов

Disney, Universal і Warner Bros звинуватили MiniMax у порушенні авторських прав, подали позов

14:48 12.09.2025
САП просить визнати необґрунтованими активи заступника міністра охорони здоров’я Кузіна на понад 3 млн грн

САП просить визнати необґрунтованими активи заступника міністра охорони здоров’я Кузіна на понад 3 млн грн

16:24 02.09.2025
Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

09:05 26.08.2025
Компанії Маска подали позов проти Apple і OpenAI, звинувативши їх у недобросовісній конкуренції

Компанії Маска подали позов проти Apple і OpenAI, звинувативши їх у недобросовісній конкуренції

12:31 15.08.2025
ВАКС вирішив конфіскувати активи на понад 5 млн грн у ексголови райради на Рівненщині - САП

ВАКС вирішив конфіскувати активи на понад 5 млн грн у ексголови райради на Рівненщині - САП

17:28 08.08.2025
Російські футбольні клуби отримали EUR10,8 млн з фонду "солідарності" УЄФА після вторгнення РФ в Україну – ЗМІ

Російські футбольні клуби отримали EUR10,8 млн з фонду "солідарності" УЄФА після вторгнення РФ в Україну – ЗМІ

10:26 08.08.2025
Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

12:40 05.08.2025
Статистика свідчить проти позбавлення українців соцвиплат в Німеччині – посол України

Статистика свідчить проти позбавлення українців соцвиплат в Німеччині – посол України

20:11 19.07.2025
Азербайджан готує позов до Росії через катастрофу літака AZAL

Азербайджан готує позов до Росії через катастрофу літака AZAL

ВАЖЛИВЕ

Сили безпілотних систем уразили за добу 766 ворожих цілей

Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Добропільська контрнаступальна операція дозволила звільнити 174 квадратних кілометри - Зеленський

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 766 ворожих цілей

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Орбан звинуватив ЄС в мілітаризмі та тиску на Угорщину й Словаччину

30 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп пообіцяв Нетаньягу повну підтримку у знищенні ХАМАС, якщо той відмовиться від його мирного плану

Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти неправдивих заяв щодо "злочинів ОУН і УПА"

Сибіга провів зустріч з Сікорським і Будрісом в форматі Люблінського трикутника

Білий дім опублікував розгорнутий план мирного врегулювання в Газі - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА