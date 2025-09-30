YouTube виплатить 24,5 мільйона доларів для врегулювання позову з боку Трампа

Фото: https://nypost.com/

Компанія YouTube виплатить 24,5 мільйона доларів для врегулювання позову, поданого Трампом, повідомила The Wall Street Journal (WSJ) в понеділок.

"Дочірня компанія Google (YouTube – ІФ-У) стала останньою з трьох великих технологічних компаній, яка врегулювала особистий позов, поданий Трампом проти платформ соціальних мереж", - пише видання.

"Згідно з судовими документами, YouTube погодився виплатити 24,5 мільйона доларів для врегулювання позову 2021 року, який президент Трамп подав проти компанії та її генерального директора через призупинення дії облікового запису Трампа після заворушень у Капітолії США того року", - повідомила WSJ.

Раніше 25 мільйонів доларів сплатити Трампу погодилася Meta і 10 мільйонів доларів – платформа X.