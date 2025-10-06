Інтерфакс-Україна
Події
15:29 06.10.2025

Голова комітету Ради Бабак пропонує встановити оклад в три мінімальні зарплати для вчителів з вересня 2026р

2 хв читати
Голова комітету Ради Бабак пропонує встановити оклад в три мінімальні зарплати для вчителів з вересня 2026р

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пропонує передбачити в державному бюджеті виплату вчителям щомісячний оклад у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат з 1 вересня 2026 року.

"Три мінімальні зарплати для вчителя: подав правки до держбюджету на 2026 рік. Сьогодні ми вперше можемо не просто "підтягнути" зарплати, а змінити саму систему їхнього нарахування. Доплати – це важлива підтримка, але це повноцінно не вирішує ситуацію з зарплатою вчителя, яка все ще залишається найнижчою в країні", - написав Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, разом із депутатами Данилом Гетманцевим та Сергієм Колебошиним вони працювали над правками до закону "Про державний бюджет на 2026 рік", які дозволять вже з 1 вересня 2026 року виплачувати вчителю щомісячний оклад у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат.

"Зараз молодий вчитель із доплатою у 2 000 грн отримує на руки приблизно 8 200 грн, а ми хочемо, щоб він отримував понад 19 000 грн. Уперше бачимо реальну можливість це зробити. Будемо боротися за вчительську ставку у розмірі трьох мінімальних зарплат", - написав голова комітету.

Як повідомлялося, 5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті немає достатніх коштів на виконання статті "Закону про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

16 вересня міністр освіти Лісовий заявив, що проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

29 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про необхідність виконати закон "Про освіту" і гарантувати вчителю найнижчої категорії дохід в три мінімальні заробітні плати.

Теги: #бабак #вчителі #виплата

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 05.10.2025
Вчителям з вересня нараховують доплату 2 тис. грн на місяць, ближче до фронту – 4 тис. грн

Вчителям з вересня нараховують доплату 2 тис. грн на місяць, ближче до фронту – 4 тис. грн

11:24 30.09.2025
Голова комітету Ради: 6% підручників ще досі не доставлені до шкіл

Голова комітету Ради: 6% підручників ще досі не доставлені до шкіл

10:41 30.09.2025
Голова комітету Ради Бабак наполягає на необхідності виконати вимогу про три мінімальні зарплати для вчителів шкіл в 2026р

Голова комітету Ради Бабак наполягає на необхідності виконати вимогу про три мінімальні зарплати для вчителів шкіл в 2026р

07:18 30.09.2025
YouTube виплатить 24,5 мільйона доларів для врегулювання позову з боку Трампа

YouTube виплатить 24,5 мільйона доларів для врегулювання позову з боку Трампа

10:53 29.09.2025
Гетманцев: Маємо нарешті виконати закон та гарантувати три мінімальні зарплати вчителю найнижчої категорії

Гетманцев: Маємо нарешті виконати закон та гарантувати три мінімальні зарплати вчителю найнижчої категорії

16:30 23.09.2025
Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

10:54 23.09.2025
Голова комітету Ради: 8% підручників ще досі не доставлені до шкіл

Голова комітету Ради: 8% підручників ще досі не доставлені до шкіл

19:58 17.09.2025
Кабмін розподілив 6,2 млрд грн на "вчительську доплату"

Кабмін розподілив 6,2 млрд грн на "вчительську доплату"

13:23 16.09.2025
Перебування в кадровому резерві вчителів на прифронтових територіях передбачає виплату не менше 2/3 окладу

Перебування в кадровому резерві вчителів на прифронтових територіях передбачає виплату не менше 2/3 окладу

09:19 11.09.2025
Кабмін оновив умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям

Кабмін оновив умови виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю вчителям

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

ОСТАННЄ

Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

Словаччина надасть Україні 14-й пакет підтримки - міністр оборони

Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

В OSINT-проєкт DeepState висловили сумніви у доцільності розформування ОСУВ "Дніпро"

Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА