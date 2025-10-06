Голова комітету Ради Бабак пропонує встановити оклад в три мінімальні зарплати для вчителів з вересня 2026р

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пропонує передбачити в державному бюджеті виплату вчителям щомісячний оклад у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат з 1 вересня 2026 року.

"Три мінімальні зарплати для вчителя: подав правки до держбюджету на 2026 рік. Сьогодні ми вперше можемо не просто "підтягнути" зарплати, а змінити саму систему їхнього нарахування. Доплати – це важлива підтримка, але це повноцінно не вирішує ситуацію з зарплатою вчителя, яка все ще залишається найнижчою в країні", - написав Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, разом із депутатами Данилом Гетманцевим та Сергієм Колебошиним вони працювали над правками до закону "Про державний бюджет на 2026 рік", які дозволять вже з 1 вересня 2026 року виплачувати вчителю щомісячний оклад у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат.

"Зараз молодий вчитель із доплатою у 2 000 грн отримує на руки приблизно 8 200 грн, а ми хочемо, щоб він отримував понад 19 000 грн. Уперше бачимо реальну можливість це зробити. Будемо боротися за вчительську ставку у розмірі трьох мінімальних зарплат", - написав голова комітету.

Як повідомлялося, 5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті немає достатніх коштів на виконання статті "Закону про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

16 вересня міністр освіти Лісовий заявив, що проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

29 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про необхідність виконати закон "Про освіту" і гарантувати вчителю найнижчої категорії дохід в три мінімальні заробітні плати.