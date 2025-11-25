Освітній комітет Ради не наполягає на переведенні вчителів на строкові контракти і збільшенні тижневого навантаження

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій більше не наполягає на переведені вчителів із безстрокових на строкові контракти і на збільшені тижневого навантаження, повідомив голова комітету Сергій Бабак.

"Незмінна позиція Комітете, що у вчителів має бути мінімальний посадовий оклад на рівні трьох мінімальних заробітних плат. В процесі роботи ми вже домовилися про можливість переглянути норму, прибрати норму про строкові трудові контракти і залишити ту систему, яка є; не чіпати робочий тиждень і його довжину, загальний час робочого тижня", - сказав Бабак на засіданні Комітету у вівторок.

Щодо інших спірних питань в підходах реформування системи оплати праці педагогів, за його словами, Комітет продовжить працювати.

Як повідомлялося, 21 листопада Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій представив концепцію підвищення заробітної плати вчителів. Передбачається, що з січня 2026 року вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 9740 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 20501 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 21545 грн. З вересня 2026 року пропонується вийти на показник в три мінімальні заробітні плати для найменшого окладу, у такому разі вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 19975 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 25547 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 28564 грн. Зарплата заступника директора у такому разі буде 38911 грн, а директора - 41505 грн. Також нова модель оплати праці передбачає надбавки за стаж: до двох років - 0%, 3-5 років - 10%, 6-10 років - 15%, 11-20 років - 20%, понад 20 років - 30%. Крім того, передбачено підвищення окладу на 25% для гірських і прифронтових територій, 20% - надбавка за сертифікацію, 20% - мотиваційна надбавка, доплата за тип закладу (10% - старша профільна школа, 30% - спеціальний заклад/клас), а також можливо місцева надбавка, яка визначається засновником.

Щоб така модель запрацювала, на думку комітету необхідно: збільшити тижневе навантаження вчителів з 18 до 22 годин; переведення з безстрокових контрактів на строкові; змінити структуру зарплати де оклад складає основну частину зарплати; закласти необхідні кошти на реформу в держбюджет.

Профспілка працівників освіти і науки України підтримує збільшення окладу до трьох мінімальних зарплат, але вважає, що збільшення педагогічного навантаження з 18 до 22 годин, яке розглядають у владі, загрожує звільненню понад 70 тис. учителів. Також в профспілці не розуміють і не підтримують необхідність переведення педагогів із безстрокових на строкові трудові договори. Крім того, профспілка виступає проти запровадження фонду мотиваційних надбавок, що складає лише 5% від фонду зарплат і скасування доплат за класне керівництво, перевірку письмових робіт, завідування навчальними кабінетами.

В той же час голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що при збільшенні тижневого навантаження і переукладанні строкових договорів нікого з вчителів не буде звільнено.

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає за необхідне розпочати діалог між педагогами і владою в Україні щодо чи збільшувати педагогічне навантаження вчителя за умови збільшення заробітної плати. Також на її думку, питання переведення вчителів з безстрокових контрактів на строкові необхідно врегульовувати окремим законопроєктом після підвищення заробітних плат.