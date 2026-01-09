Інтерфакс-Україна
11:17 09.01.2026

У Раді відсутнє тепло- та водопостачання – нардеп

У будівлі Верховної Ради України відсутнє тепло- та водопостачання, повідомив народний депутат України, заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

"Просто скажу, що в Раді (ну щонайменше у Комітеті) немає ані опалення, ані води теж. Світло начебто поки є", — написав він у Телеграмі у п’ятницю зранку.

З відкритих джерел відомо, що Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики розташований у будівлі Верховної Ради за адресою м. Київ, вулиця Михайла Грушевського, 5.

Як повідомлялось, через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в ніч проти п’ятниці у частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, а також у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів", – йдеться в повідомленні.

