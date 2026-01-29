Інтерфакс-Україна
18:55 29.01.2026

В Києві без тепла лишається 454 житлові будинки, переважно в ж/м Виґурівщина-Троєщина - мер

Фото: Київська міська рада

Теплопостачання відновлено у понад 100 багатоповерхових житлових будинках в житловому масиві Виґурівщина-Троєщина в Деснянському районі Києва протягом дня, повідомив мер міста Віталій Кличко, але зазначив, що ще більше досі лишається без тепла.

"Без тепла в столиці наразі 454 житлових будинки. Більшість із них — на Троєщині. Сьогодні, протягом дня, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути теплопостачання в домівки киян", - написав Кличко в Телеграм у четвер.

Днем раніше, 28 січня, Кличко повідомляв, що теплопостачання було відсутнє у 737 житлових будинках Києва, переважна більшість з них - на житловому масиві Виґурівщина-Троєщина. Він додав, що комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути тепло в оселі киян, над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад 1 тис. спеціалістів з різних регіонів України.

"Столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст. А також бригади "Укрзалізниці". Київ вдячний усім, хто підтримує та допомагає столиці в кризовій ситуації!" – додав Кличко.

Як повідомлялося, в Києві внаслідок ворожої атаки в ніч на 24 січня майже 6 тис. будинків лишилися без опалення. За словами Кличка, більшість із них ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня. Також він повідомив про проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

Загалом у Деснянському районі, куди, крім Виґурівщини-Троєщини, входять також значно менші житлові масиви Водопарк, Лісовий та Биківня, близько 1,7 тис багатоповерхових будинків.

Теги: #теплопостачання #троєщина

