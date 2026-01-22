Інтерфакс-Україна
08:33 22.01.2026

У Києві без тепла залишаються трохи менше 3 тис. багатоповерхівок, за ніч підключили 227 - мер

Станом на ранок четверга в Києві без теплопостачання залишаються трохи менше 3 тис. багатоповерхових будинків, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, за минулу ніч тепло вдалося підключити до 227 будинків. "Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го й 20-го січня", – зазначив Кличко у Телеграм.

Мер також повідомив, що в столиці продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

"Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян тепло та світло", – наголосив Кличко.

 

Теги: #київ #ситуація #теплопостачання

