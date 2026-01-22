Інтерфакс-Україна
09:37 22.01.2026

Рютте в Давосі: наш головний ворог – Росія

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошує, що основний ворог для НАТО – це Росія, і наполягає, щоб події навколо Гренландії не повинні відволікати уваги від України.

"Наш основний ворог для НАТО – це Росія. Ми бачимо, що накопичує свої сили і Китай, але основний ворог – це Росія", - сказав генсек НАТО у четвер в Давосі під час сніданку, організованого фондом Віктора Пінчука по полях Всесвітнього економічного форуму.

Рютте наголосив, що Україна потребує нагальної військової підтримки, висловивши надію, що "переговори (щодо миру) скоро, можливо, завершаться".

"Знаю, що Європейський Союз надає 90 млрд євро (фінансової підтримки на 2026-2027 роки – ІФ-У), але ми знаємо, що фінансування поступить тільки в квітні чи травні. Але Київ, Харків, Львів, інші міста в Україні знаходяться під обстрілами Росії. Немає води, немає електрики. Мінус 20 в Києві зараз на вулиці. Тому нам потрібно зробити так, щоб ми слідкували за тим, що відбувається в Україні, щоб це не виходило з нашого прицілу (на фоні подій навколо Гренландії – ІФ-У)", - зазначив він.

Генсек НАТО наголосив, що союзники будуть продовжувати надавати військову допомогу, "Нам треба, щоб це продовжувалося, і щоб ми не втрачали уваги до того, що відбувається. Звичайно, українці потрібують нашої підтримки. І це стосується питання нашої колективної безпеки. От що тут стоїть на кону", - сказав Рютте.

Він також наголосив, що, якщо говорити про Гренландію, то необхідно забезпечити, щоб "росіяни і китайці не отримали доступ до гренландської економіки у військовому плані". "Але це питання не Гренландії і Арктики, а про те, як ми можемо захистити себе проти наших ворогів", - додав генсек НАТО.

