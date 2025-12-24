Макрон і Рютте обговорили проведену в рамках "Коаліції охочих" роботу

Президент Франції Емманюель Макрон у середу провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні та роботи, проведеної в рамках "Коаліції охочих".

"Я розмовляв з Марком Рютте, щоб обговорити ситуацію в Україні та роботу, проведену в рамках Коаліції охочих. Починаючи з січня в Парижі, ми продовжимо роботу, що проводиться в цьому контексті, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, що є умовою для міцного та тривалого миру", - написав Макрон у соцмережі Х.

Лідер Франції наголосив, що в той час як Росія продовжує свою агресію, Україна продовжує боротися та чинити опір.

"Вона може розраховувати на нас сьогодні і завтра", - запевнив Макрон.