Інтерфакс-Україна
Події
18:04 24.12.2025

Макрон і Рютте обговорили проведену в рамках "Коаліції охочих" роботу

1 хв читати
Макрон і Рютте обговорили проведену в рамках "Коаліції охочих" роботу

Президент Франції Емманюель Макрон у середу провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні та роботи, проведеної в рамках "Коаліції охочих".

"Я розмовляв з Марком Рютте, щоб обговорити ситуацію в Україні та роботу, проведену в рамках Коаліції охочих. Починаючи з січня в Парижі, ми продовжимо роботу, що проводиться в цьому контексті, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, що є умовою для міцного та тривалого миру", - написав Макрон у соцмережі Х.

Лідер Франції наголосив, що в той час як Росія продовжує свою агресію, Україна продовжує боротися та чинити опір.

"Вона може розраховувати на нас сьогодні і завтра", - запевнив Макрон.

 

Теги: #рютте #коаліція_охочих #макрон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 21.12.2025
Можлива розмова Макрона і Путіна буде повністю прозора для Зеленського і європейців – Єлисейський палац

Можлива розмова Макрона і Путіна буде повністю прозора для Зеленського і європейців – Єлисейський палац

16:48 18.12.2025
Рютте: Гарантії безпеки для України мають бути такими, що якщо Путін знову захоче напасти, то наслідки будуть руйнівними

Рютте: Гарантії безпеки для України мають бути такими, що якщо Путін знову захоче напасти, то наслідки будуть руйнівними

19:26 14.12.2025
Зеленський подякував Макрону за підтримку України на тлі перемовин щодо завершення війни

Зеленський подякував Макрону за підтримку України на тлі перемовин щодо завершення війни

20:09 11.12.2025
Прем'єр Нідерландів про зустріч Коаліції охочих: Обговорили підтримку енергетики, дипломатичний трек та відповідальність РФ

Прем'єр Нідерландів про зустріч Коаліції охочих: Обговорили підтримку енергетики, дипломатичний трек та відповідальність РФ

16:01 10.12.2025
Засідання Коаліції охочих у форматі відеоконференції відбудеться 11 грудня - ЗМІ

Засідання Коаліції охочих у форматі відеоконференції відбудеться 11 грудня - ЗМІ

09:24 09.12.2025
Кошта і Ляєн підтвердили Зеленському непохитну підтримку на тлі мирних перемовин

Кошта і Ляєн підтвердили Зеленському непохитну підтримку на тлі мирних перемовин

20:46 08.12.2025
Зеленський анонсував цього тижня зустріч Коаліції охочих

Зеленський анонсував цього тижня зустріч Коаліції охочих

17:06 08.12.2025
Стармер, Макрон і Мерц підтримують мирні переговори для досягнення сталого миру

Стармер, Макрон і Мерц підтримують мирні переговори для досягнення сталого миру

10:55 08.12.2025
Зеленський, Мерц та Макрон зустрінуться у Стармера, щоб обговорити примуси України з боку США до умов РФ, - ЗМІ

Зеленський, Мерц та Макрон зустрінуться у Стармера, щоб обговорити примуси України з боку США до умов РФ, - ЗМІ

13:31 06.12.2025
Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

Зеленський проінформував генсека НАТО про перемовини української команди в США

ВАЖЛИВЕ

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

ОСТАННЄ

Створення при Кабміні Нацкоординатора по боротьбі з організованою злочинністю усуне розпорошеність повноважень в цій сфері – експерт

Ворог не залишає спроб транспортувати свої сили через річку Сіверський Донець, ще один човен пішов на дно - 81 оаембр

Порт "Південний" відкрито для заходу та виходу суден – АМПУ

ГУР показало ексклюзивні кадри бойової операції з перекидання десанту в Покровськ у листопаді

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Пошкоджено кілька важливих енергооб'єктів у Чернігівському районі через ворожі атаки – обленерго

Зеленський: Напередодні Різдва "рускіє" вкотре показали, хто вони насправді, так б’ють безбожники

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

"Укрпошта" запустила в обіг поштову марку "Різдвяний янгол"

Італійський виробник радіолокаторів для систем ППО Leonardo уклав контракт на перші радари наступного покоління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА