Інтерфакс-Україна
Політика
17:14 08.01.2026

Макрон висловив жаль з приводу того, що США "відмовляються від міжнародних правил"

Фото: скриншот відео

Президент Франції Емманюель Макрон у промові перед французькими послами заявив, що США "поступово відвертаються" від деяких союзників і "звільняються від міжнародних правил", згадавши також про "неоколоніальну агресивність", яка все більше поширюється в дипломатичних відносинах, повідомляє Le Monde.

"Інститути багатосторонності функціонують дедалі гірше. Ми живемо у світі великих держав, які мають реальну спокусу поділити світ між собою. Ми відкидаємо новий колоніалізм і новий імперіалізм, але ми також відкидаємо васалітет і дефетизм. Те, що нам вдалося зробити для Франції та Європи, пішло в правильному напрямку. Більше стратегічної автономії, менше залежності від США та Китаю", – наголосив Макрон.

Він також закликав "захищати" та "консолідувати" європейське регулювання сектору технологій, яке є мішенню для США.

"Європейські регламенти DSA та DMA – це два регламенти, які потрібно захищати та консолідувати. Європейський демократичний щит готує Європейську комісію, і ми у Франції продовжимо вживати ініціативи з цього питання", – додав він.

Крім того, Макрон закликав вже цього року запровадити "прискорений" графік, що надає перевагу Європі в галузі торгівлі, підкресливши важливість "спрощення єдиного ринку капіталу, тому що ця Європа з 450 мільйонами жителів дійсно повинна існувати" і "бути більш реальною".

Теги: #макрон #сша

