Макрон засудив насильство в Ірані та підтримав захисників прав і свобод

Президент Франції Еммануель Макрон засудив державне насильство в Ірані проти жінок і чоловіків, які вимагають поваги до своїх прав, та заявив про підтримку захисників основоположних свобод.

"Я засуджую державне насильство, яке сліпо спрямоване проти іранських жінок та чоловіків, які мужньо вимагають поваги до своїх прав. Повага до основоположних свобод є загальною вимогою, і ми підтримуємо жінок та чоловіків, які її захищають", - написав він у соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/2010790967004316005