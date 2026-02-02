ДБР повідомило про підозру ексначальнику РТЦК на Київщині за незаконне вилучення транспорту у підприємців

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) Київської області, який незаконно вилучав транспортні засоби у підприємців.

В телеграм-каналі в понеділок ДБР повідомляє, що посадовець без законних підстав вилучив 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями.

"Транспорт він забирав без належних документів, прикриваючись потребами Збройних Сил України. Згодом за його вказівкою склали акти приймання-передачі заднім числом нібито для передачі автомобілів до військових частин", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначають в Бюро, фактично цей транспорт до підрозділів не надходив.

За інформацією відомства, унаслідок протиправних дій підприємствам завдано збитків на суму понад 4 млн грн.

Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

"За сприяння ДБР наразі повернули три транспортні засоби, які передали для забезпечення потреб Збройних Сил України", - уточнюють у відомстві.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.